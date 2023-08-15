產險網路投保 前七月創同期新高

去年因有逾120萬張防疫保單加持，產險前七個月份網路投保金額逾20億元，據產險業者統計，防疫保單今年已停售，但由於旅綜險投保件數及金額大跳升，前七個月網路投保金額來到21.21億元，超過去年同期成長2％，創產險網路投保金額同期歷史新高。

金管會自2014年8月26日開放網路投保以來，產險的網路投保金額占全體產險簽單保費的占比，到2021年才突破1％（約1.1％），並且以汽機車網路投保簽單保費金額居冠，但近二年因疫情影響，愈來愈多人改由網路投保，加上去年的防疫保單及今年旅行綜合險投保件數都達百萬件，使網路投保金額大幅成長。

今年網路投保則以旅綜險成長率最高，前七個月已衝到近140萬件，投保金額來到4.35億元，去年同期還不到15萬件、2,772萬元，因此成為產險網路投保成長最多的險種。

儘管產險網路投保旅綜險今年前七個月成長率最高，但在各類產險項目中，投保金額最高依然是汽車、機車險，分別是8.71億元、7.18億元，各較去年同期的7.2億元、5.97億元，年成長率21％、20％，總計汽車險及機車險兩項網路投保，前七個月金額即占產險全部網路投保金額的7成5。

產險業者為力求減碳，近年積極推動網路投保業務。產險業者預估，依照目前網路投保金額及成長率，預估全年投保金額有機會衝到40億元；去年網路投保金額是33.13億元，占全體業界簽單的占比來到1.5％，若網路投保金額持續提高，且表現更好一些，網路投保金額占全部簽保費比重甚至有機會突破2％。