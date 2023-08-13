投資型保單新約 16個月新高

由於投資型保單的保費遞延效應，六大壽險7月投資型保單新契約保費超過274億元，若加計投資型保單市占前三大的三商壽，已超過329億元，估計整體壽險業投資型保單7月新契約可望達400億元，為去年4月以來的16個月新高。

7月六大壽險投資型保單新契約保費超過274億元，其中光國泰人壽7月就賣破200億元，比去年7月的47.3億元，增加152.7億元，年增逾3倍之多。其中，富邦人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽等7月投資型保單也開出紅盤，新契約保費皆超過去年7月。

除六大壽險，投資型保單市占前三大的三商美邦人壽，7月投資型保單買氣也大增逾2倍，三商壽7月投資型保單新契約保費達55.1億元，較去年同期的17.6億元，年增37.5億元。因此，六大壽險加三商壽，7月投資型保單新契約保費達329億元，預估7月整體壽險業投資型保單新契約保費可達400億元。

顯見在這波投資型保單新制前搶購潮推動下，不只壽險業連兩個月投資型保單皆賣出高於300億元，單月更有機會創去年4月以來的16個月新高。

再就前七個月來看，六大壽險投資型保單新契約保費超過998.9億元，若加計三商壽則是1,239億元，其中國壽率先賣超過600億元，三商壽也超過200億元。預期前七個月整體壽險投資型保單新契約保費可超過1,800億元，但因前五月單月僅賣150億元～260億元不等，前七個月比去年同期的2,373億元，年減近600億元或逾20％。

壽險業者表示，5月、6月主要是投資型保單新制前的搶購效應，6月底最後一波搶購的多會遞延到7月入帳，因此7月表現不錯，但投資型保單主要還是受到金融市場波動影響，投資人轉為保守觀望，在金融市場未確立回到多頭之前，投資型保單很難全面好轉。美元強勢也會降低保戶換匯意願，美元投資型保單續衰退，加上新制在8月會有較大的效應出現，業者與保戶需要一段時間適應，估今年投資型保單賣贏去年的3,462億元難度很高。

以近十年來投資型保單銷售來看，最慘是在2016年股災，當年全年僅賣出1,966億元；最高是2021年因市場大多頭，賣出5,775億元；2020年遭逢新冠肺炎疫情爆發，前七個月1,749億元，與今年前7月類似，當年全年為3,402億元。

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