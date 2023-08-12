美元保單夯 投保留意兩大關鍵

低利率環境下，使傳統理財型市場逐漸轉以利變型商品為主力，客戶可透過「宣告利率」機制適度參與市場，每年有機會透過增值回饋分享金提升商品條件，而過去多以美元利變保單最熱賣，近期隨美元匯率下滑，保險公司認為，美元利變保單仍是市場主力，但投保上須留意兩大風險，第一是利率及匯率波動風險，第二是留意保障倍數是否符合需求等關鍵因子。

「利變型保單」一項被視為類定存保單，是長年以來壽險業主力商品，以利變型壽險為例，除有保單「預定利率」外，還多了「宣告利率」，預定利率可確保該張保單有最低收益，宣告利率則是來自壽險公司運用保費所產生的收益，可與保戶分享「回饋金」。

民眾透過利變型保單為生涯做準備，仍要留意保單背後隱含的風險。國泰人壽指出，投保美元利變保單須承擔兩大風險，也就是匯率風險及宣告利率波動風險，建議民眾在下決定投保前，應審慎評估自身風險接受程度，避免投保後與預期有所落差。

但國壽認為，考量美元利變保單的收益仍優於台幣，且美國聯準會（Fed）在9月仍有持續升息的可能，因此，除去年下半年受到美元匯率大幅攀升影響，導致美元利變保單銷售有所降低，今年美元匯率已回穩甚至可能走弱，加上美元仍是國際流通之主流貨幣，整體來看，預期美元利變保單仍會是今年市場主力商品。

台新人壽則提到，選擇美元利變保險時，建議可注意商品的保障倍數是否符合需求，以及是否能穩定累積保單價值金及宣告利率是否平穩。台新同樣提醒，美元商品有匯率的風險，這部分也是投保前需注意的。

除了相關細節要留意，整體投保規劃建議上，台新指出，投保利變型保險時，可選擇一次性給付的特定傷病附約、重疾及癌症附約來加強保障。國壽則強調，目前美元利變保單主要訴求，多著重於資產傳承或資產累積，在少子化的時代，民眾也應該重視自身的健康以及退休保障，適度規劃醫療險或長照險提早做準備，以減少老年後對自己以及子女的負擔，讓老年生活過得更多采多姿。