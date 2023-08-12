善用利變型保險 老年樂活

台灣面臨少子化問題，家庭結構改變，造成青壯年人口遞減、扶老比例愈來愈高，將衍生扶養壓力與社會風險，此時此刻國人對保障與資產傳承的需求更為沉重，透過保險可減輕未來可能負擔，而利率變動型保險商品，就是穩定累積資產的一大利器，為自己打造多采多姿的老年生活。

根據內政部戶政司最新統計，去年台灣新生兒人數僅13.9萬人，創統計以來新低；此外，自2002年以來國內新生兒母親首胎比重突破5成已成常態，去年比重更達53.1％，顯示國內家庭人口組成少子化、甚至獨子化的趨勢。國發會推估，未來少子化與高齡化將成為台灣人口結構的常態，且獨生子女的家庭會更多。

台新人壽董事長蔡康指出，因應家庭型態轉變，補足壽險保障與退休金缺口很重要，而利變型保險更是民眾選擇良方之一，兼顧壽險保障與資產傳承，透過增值回饋分享金的機制，還有機會累積資產，為自己預約高品質退休生活，也可趁早為下一代預做準備。

台新人壽表示，不論是有資產傳承需求或者是想強化保障的民眾，都可選擇購買保額讓保障「長大」，給家庭更完善的保障，建議可選擇美元利變型保險，不僅可以轉嫁不確定的風險，提供家人更安穩的保障，完成傳續資產的心願，更能安然面對未來少子化的時代。

國泰人壽也提到，退休規劃的準備首要做好財務規劃，可運用利變型保險商品來穩定累積資產，除不會受投資市場影響而有劇烈波動外，也可透過保險商品的預定利率來維持基本收益，而商品內含宣告利率機制可使保戶適度參與市場，有機會享有增值回饋分享金，創造額外退休金流。

台新人壽也建議，利變型還本保險也是很好的選擇，可依自身需求選擇每年還本的商品，或選擇到達特定年齡開始還本的商品，同樣可創造穩定的長期現金流。另，也可投保年金型商品，到約定時間點時，保單帳戶價值就會依保戶投保時，自行選擇的「一次提領」或「分年提領」來發放；至於投資型保險連結的標的配息及帳戶撥回機制，可提供長期而穩健的現金流，增加所得替代率，提升退休族生活品質。

國壽強調，「先求有再求好」，在預算可接受範圍內先規劃「基礎醫療」保險，例如住院、手術、實支實付險，並搭配意外險，隨生涯階段改變或收入增加，進而強化重疾險與長照險的保障；面對低出生率、少子化的現象下，意味著未來照顧人力減少，未來如因疾病或意外發生長照狀態時，可能會面臨家人無法照顧的風險，此時超前部署，才能打造全方位保障。

台新人壽也說，一般民眾比較多購買的是住院醫療商品，較容易忽略加強長照及特定疾病相關的保障，建議可針對如長照、特定傷病、重疾及癌症加強保障。規劃上建議可透過壽險主約加上失能附約、特定傷病附約、重疾及癌症附約的方式。