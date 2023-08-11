私募還在喬 三商壽先現增5億股

三商美邦人壽今年上半年已增資25億元，下半年持續增資趕進度。三商壽11日公告，將現增5億股、每股面額10元，增資用途將用於充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。市場預估，若以11日的收盤價5.22元來看，至少可現增23億元以上。三商壽指出，目前私募進度持續處理中。

今年上半年有二家壽險公司必須改善財務狀況，三商美邦人壽就是其一。三商壽去年至今已完成三次現金增資逾112億元，三商壽指出，此次現增5億股實際發行價格及募集總金額，要待主管機關核准後、授權董事長於董事會授權的價格區間內，視法規及市場狀況與證券承銷商議定。

三商壽董事會也通過今年第二季財報。今年上半年稅後虧損46.4億元、較去年同期減少20.8億元，每股虧損1.06元，上半年本期綜合損益總額為利益68.4億元，淨值為382億、較去年底增加94億，淨值比提升至2.84％，總資產已達1.5兆，較去年底成長約3.6％。

三商壽指出，下半年仍以強化經營體質並改善財務結構為首要之務，朝向厚實資本、降低投資波動風險、完善資產配置管理等目標努力。目前各界關注三商壽的資本強化計劃是否能完成，包括董事會通過處份台中達摩大樓1、2樓，去年就在進行中，另外，去年9月臨時股東會也通過20億股私募策略投資人要在一年內積極進行，眼看今年9月就到期限，目前董事會仍沒正式針對後續私募策略投資人的方案有決議。

保險業今年紛拚增資強化體質。據保險局統計，上半年有三家壽險公司完成增資，包含中華郵政增資約18億元，台銀人壽增資60億元，與三商美邦人壽增資25億元，台銀人壽與三商美邦人壽皆是現金增資。

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