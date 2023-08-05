葉怡呈堅持愛與關懷 六度達成3W50周

「保險最大意義在於『愛與關懷』，要讓最愛的家人得到最好的照顧」，台新人壽執行壽險顧問葉怡呈秉持一貫信念，堅持保險愛與關懷的保障意識，入行以來期盼持續把福報帶給客戶，過去一年順利達成第六次3W50周（每周成交三件保單連續50周），而能夠達成目標，靠得是自己不妥協的堅持。

2008年遭逢金融海嘯衝擊，葉怡呈毅然決然從產險業轉入壽險業，投入台新人壽大家庭，葉怡呈到公司上課才了解到，「只要有家庭的地方，就壽險保障存在的必要」，而這是其他壽險公司都沒有的家庭保障的觀念，因而全心投入3W50周的目標，且首年即完成個人第一次的3W50周。

葉怡呈至今加入台新人壽已14個年頭，「鐵血服從」成為了她的獨到致勝心法。談及至今已六次達成3W50周，葉怡呈笑說，就是「簡單、相信、聽話、照做」，形容有如是當兵，公司如何安排就去執行並完成，3W等於是奠定基礎，讓自己知道每天要執行哪些事項，目標很明確就是堅持下去、完成一周送出三件保單。

葉怡呈說，投入3W50周後客戶數很多，遇到的困難也不少，她常常反問自己：「我有時間照顧到更多的人嗎？」，畢竟每個人最終都會走向死亡，死亡前會很長時間等待期，因此人人都需要保險保障，期許自己在有能力時，能照顧到更多的人，「一個家庭要有保障、也讓社會更有保障」。

「過程中當你看到客戶的感謝，也會希望自己福報可以影響大家」，葉怡呈感嘆，她常常希望不要有人身故、不要受疾病折磨，因此她持續堅持「愛與關懷」的信念，養成很強烈的保障意識，未來會持續把此意識帶給客戶，「不能妥協，就是不能妥協」，這是他對於保障的底線，盼成為保戶家人們最堅強的後盾。

葉怡呈8月將轉任業務經理，也是生涯第二次挑戰此職位。展望未來目標，她認為，「光是我一個人，就算是3W500周、3W1,000周，終究還是一個人」，希望帶領更多新人加入台新人壽，除了幫助自身收入，也幫助到更多人，未來希望複製更多分身，期許每個新人都能挑戰3W目標。