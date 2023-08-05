實支實付醫療險 留意2現況

以目前台灣保險滲透度14.8％、排名全球第三來看，不僅代表台灣保險市場愈成熟，民眾在保險方面的投入對GDP的程度也相當高，有高度願意購買保險為人生分散風險。

但是根據市調顯示，「標配」的實支實付醫療險遇到兩種殘酷現況：一、被冠上「高CP值神單」的保單，買氣愈旺、下架停售愈快，二、業者「改版後重新上架」後的商品，不僅內容條件限制更多、保費也等級增加。

部分實支實付醫療險投保年齡上限70歲，最高續保年齡在75～80歲，等於年紀愈大、使用醫療愈多時，實支實付醫療險並無法發揮保障的功能。

醫療險大致涵蓋常見項目，業者認為包括住院費用：例如醫療雜費、膳食費、病房費用等；急診費用：涵蓋因突發狀況而需要在急診部接受治療的費用；手術費用：支付因手術而產生的相關費用，包括麻醉、手術室使用等；康復和治療：涵蓋物理治療、職業治療等康復和治療費用。

若遇上重大疾病，醫生除了一般健保之外，常會問病人「有沒有商業保險？」，希望可以額外提供特定治療，提高治癒機會，可能包括特定的治療方式或療程，如標靶藥或放射線治療等，單是「外科手術」的定義，保單內容與實際醫療手術之間有所不同，保險經紀人提醒，並非擁有實支實付保單就能獲得理賠，確實可能造成理賠認定的出入，真可以說「完全依個案情況而定」。

醫療險的保費部分，特別是實支實付型在近年已愈調愈高，保險經紀人說，除不希望保單內容太過陽春，發生連基礎保障都不足的窘境，更大因素是現代醫療項目愈見精進、科技愈專精，醫院開出費用也愈高，偏偏愈先進的醫療處置，健保給付的可能相當緩慢，在人命寶貴的情況下，保費設計有必要等同增加，因此有保險業者建議，除了原有實支實付醫療險之外，可以搭配具有高齡實支實付的終身型醫療險，作為強化高齡保障，並且透過定額的醫療給付來補強醫療隱形開支，讓保障更加的完整。