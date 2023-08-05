保險業新時代 及早備戰

走過連續三年的新冠疫情，現在偶而還是會聽到周遭朋友出現確診案例，感覺上鮮少發生重症現象，但是對於市面上已沒有防疫保單能選購，總是感到風險隨時迎面而來。星展（台灣）銀行表示，「我們不能預測疫情何時會結束、甚至下一波疫情何時會發生，但我們可以對『風險』有清楚的認識，掌握知識進行準備！」

在後疫情時代，星展、渣打、滙豐等在台灣主打零售消金業務的外商銀行，提醒民眾可以在保險部分多加用心，無情且突發的疫情讓大家都看到必須時時擁有「強大的因應能力」，隨時做好風險規劃，「不要讓『早知道…』開頭的句子，成為我們餘生的陰影！」

經過疫情紛擾，台灣保險市場也有極大的改變，因為推出防疫雙險（防疫險＋疫苗險）的產險業在疫情期間產生的鉅額賠付，所幸這類保單多為1年期，到期之後業者不再推出新保單，自然也從市場消失，部分大型保險業者有針對長期保戶的服務，調整理賠名稱後，有條件加入部分保單中，因此星展建議，應趁此時重新檢視自己與家人的保障，補足缺口，尤其要檢視醫療險部分，是否已滿足全家需求。

另，疫情的接觸感染可能讓民眾快速接受數位使用，渣打銀行在後疫情的現在，與合作業者保誠人壽一起推出「遠距投保」服務，無須親臨分行臨櫃辦理，也大幅提升金融服務效率，渣打的myRM數位理專隨行服務，在疫情期間推出，受到客戶歡迎、實際帶動業務人氣，「遠距投保」服務亦是循此客戶需求而推出。

渣打銀行表示，客戶使用此類服務，可透過視訊會議的「事前」及「事中」兩道身分驗證機制，確認投保客戶身分，並在視訊會議中完成電子要保文件內容確認及簽署，就可以不必走傳統由業務員面對面拜訪客戶的親晤親簽投保模式，為了保護客戶權益，「遠距投保」關鍵步驟皆會錄影錄音，投保過程安全透明，完善個資保護措施，讓客戶安心。

不僅在台灣，「遠距投保」在中國大陸、香港、新加坡、日韓等地跟進開放，渣打銀行表示，越南近期也加入視訊投保的發展行列，此項服務成為疫後新常態的主流數位金融服務之一。渣打銀行便與保誠人壽自2007年即建立堅實策略夥伴的關係，並陸續推動包括建議書、要保書電子化在內的多項數位服務創新；滙豐銀行亦緊跟母公司滙豐控股旗下之香港上海滙豐銀行，在疫情期間再延長與安聯保險集團亞太總部的獨家銷售協議至2036年。在台灣，安聯人壽與滙豐共同強化數位銷售工具，量身打造業務績效數位管理工具，雙方大力投資於新的銀行保險模式，為產業帶來一番新的局面。