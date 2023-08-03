老中青爸爸 保險重點大不同

父親節即將到來，壽險業者建議不同世代爸爸們應要考量的風險保障與財務規劃重點不同，不管是新手爸爸、三明治爸爸或是準退休的爸爸們，應依照人生不同階段，定期檢視調整，才能真正成為守護家庭的最大靠山。

公勝財顧首席財務顧問賴彥穎指出，許多爸爸們很容易把家人擺在第一位，卻忽略了自己是撐起家中經濟一片天的重要關鍵，因此，為避免因意外風險導致家庭入不敷出，除了把壽險額度買足之外，更建議爸爸們在面對每個階段身分轉變前後，檢視自己財務狀況、了解自己實際需求，適時調整保單內容，將風險轉嫁。

針對「新手爸爸」族，多數人無法購買太高額度的保險保障，建議可先用定期壽險、意外險、實支實付醫療險、癌症險及重大傷病險等作為基礎保障，建議投保著重在經濟情況自己可負荷的額度且靈活運用，可選擇較「低保費高保障」的商品。

再來是「三明治爸爸」族，這個族群上有年邁父母、下有年幼子女，蠟燭兩頭燒，處於家庭最重大責任期，開銷最大，不過由於子女年紀尚幼，只要及早開始長期穩定規畫投入，且需要考量自己可能因疾病或是意外倒下，建議每年逐步進行醫療與長照整合規畫以累積足夠的保障資產，可秉持先保大後保小的原則，先選擇理賠金額大的保險商品，讓自己與家人無後顧之虞。

另外，在子女教育規畫方面，保誠人壽建議三明治族爸爸可透過分紅保單穩健、長期累積資產的特性提前準備子女教育基金，保誠人壽提供不同繳費年期及不同幣別的分紅保單，以多元化的分紅保單協助三明治族為子女規劃教育基金。

若是「準退休爸爸」族，公勝保經建議可轉為保守方式進行資金配置，將部分資金投入儲蓄險，並挪出一定比例的退休金來補強醫療險、失能保險等，並讓自己有足夠的現金流支應預料之外的風險，同時也不會造成子女們額外的生活負擔。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，網路長期渲染「財富自由」的重要性，間接造成網路原生世代的七、八年級父親將其當成人生目標。

過度追求「財富自由」可能忽略創富過程中的潛在風險，建議針對退休第二人生的金流準備，同時追求「金錢的安全感」，這幾年很夯的利變型壽險，在發揮壽險保障功能的同時，亦擁有退休工具「財務穩定性」的重要特性，例如從第一保單週年日起，契約有效期間內每屆滿保單週年日便可以開始給付生存保險金，讓準退休族安心樂退、財富傳承。