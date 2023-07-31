Fun心出國趣懶人包 6大重點1次搞定

全球疫後國境解封，出國旅遊潮大爆發，尤其今年適逢疫後第一個暑假，出國人潮大爆發， 許多民眾都已經安排好行程了。對不少民眾而言，上次出國已經是好幾年前的事，可能也對於出國前的準備也有點生疏，就跟著懶人包來出國前要做哪些準備！

事前六大準備重點：

護照效期：出國前需注意護照的有效期限，若小於6個月要申請換發。

外幣兌換：目前換匯主要有4個方式，分別是銀行臨櫃、外幣帳戶、線上結匯與外幣ATM，每個管道所使用的匯率都不太一樣，產生的手續費也有高有低，可以多家比較。提醒民眾要留意，出國的現金上限，新台幣不得超過10萬元、人民幣以2萬元為限，其他外幣價 值也不能逾1萬美元。若不慎高於上限，應主動向海關申報，超出部分不得攜出。

出國用網路：主要的上網方式有四種：WiFi 分享器、SIM卡、eSIM、漫遊。民眾可根據 旅遊人數、停留天數、數據用量大小等等，選擇適合自己方式。

查詢當地天氣、整理行李：出發前一周查詢旅遊地平均氣溫，整理合適的衣服。

當地電壓和插頭規格：出國使用電器、3C 產品時，要先確認當地國家的電壓，電壓正負10%以內都是可以直接使用的。如台灣的電壓是110V，國人常去的日本是100V，差異不大。但若是到了220V的歐洲，就要記得攜帶轉接頭。

旅遊綜合保險：國外的醫療費用非常高，若在當地幸受傷或發生突發疾病住院，可能面臨高額的醫療費用，因此建議在出國前可以投旅遊綜合保險，讓民眾可以玩得更加安心。

國泰產險提醒民眾，旅遊綜合保險包含旅遊平安保險及旅遊不便保險，旅遊平安保險保障人身 安全為訴求，包含意外傷害事故導致的身故、失能，以及意外傷害事故或突發疾病產生的醫療費用， 而旅遊不便保險則是補償旅行途中的發生的突發狀況，常見為班機延誤或旅程取消等情況，國泰產險的旅遊不便保險方案涵蓋班機延誤、行李延誤、行李損壞、旅程取消、旅程更改及海外急難救助 等多個保障項目，以提供民眾最全方位的旅遊保障。

若民眾投保國泰產險的旅遊綜合保險時，同時提供航班資訊，即可享有快速理賠服務，只要搭乘的班機延誤達理賠標準，國泰產險將主動通知，客戶只要回傳登機證即可辦理後續作業，快速獲得理賠金，免去複雜的申請手續，讓旅程能夠省心又放心。即日起至12/31，只要投保國泰產險旅遊險，還可抽萬元即享券﹐詳細活動說明請見網址： https://www.cathayins.com.tw/cathayins/personal/events/list/all/202307h2