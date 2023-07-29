年輕人投保 掌握三原則

年輕人薪資有限，但愈年輕時投保、保費愈便宜，想要在有限的預算內規劃足額保障，壽險公司指出，年輕人投保首重意外、身故、醫療三大風險規劃，投保時可優先以定期的傷害險、壽險、醫療險為主，有外幣需求者，可再搭配美元利變險。

新光人壽表示，年輕人可以掌握三大原則規劃保障，一是檢視自身需求及既有保障。許多父母會在孩子年小時即規劃保險，因此建議先與家人確認，目前擁有的保單種類及保額，且可以透過保單健檢系統檢視保單，避免重複投保，又或者是保障不足，可藉此強化需要補強之處。

二是優先購足意外險、壽險及醫療保障。因考量多數年輕人收入、預算皆有限，不妨以定期意外險、定期壽險為主，投保具有低保費、高保障的定期險商品為優先考量，建構基本保障。理賠範圍可以涵蓋身故、完全失能、住院醫療等範疇，且保費比終身險便宜。

三是善用「雙十原則」，逐步提高保障。年輕人在投保時保額應該買多高，建議可參考「雙十原則」，保額至少為年收入的10倍，但保費支出則不超過年收入的1/10為限。購買保單後，也需定期重新檢視，待日後工作穩定、收入增加，再根據自己的家庭責任及自身需求提高保障。

購足意外險、壽險及醫療保障後，行有餘力者，可在有限的經濟收入中，考慮購買美元利變型保單。新壽指出，美元利變型保單有宣告利率機制，讓保戶有機會享有增加回饋金，當宣告利率高於預定利率時，保戶就享有增加回饋金，且可經由增加回饋金增購保額，進而拉高壽險保障。未來若有進修、旅行、買車等計畫，亦可善用這筆累積下來的資產，做為圓夢基金。