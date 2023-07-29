預算有限 主約搭附約CP值高

「保險種類這麼多，壽險有必要，意外險不能少，醫療險更是不可或缺，到底該買什麼好」？「現在只有一張保單，可是預算有限，保障缺口該怎麼補才足夠」？在經濟能力負荷有限的情況下，如何兼顧自己的保障需求，是許多民眾共同的疑問。壽險公司建議，可以運用保險主約結合附約的方式，讓保障更加完整，保費亦相對實惠。

對於保戶「選擇困難」的問題。宏泰人壽認為，不論是保險首購族還是手上已經持有保單的保戶，皆可善用保單健檢後，運用保險主約結合附約的方式來規劃，不僅提高整體保障的完整度，比起購買個別保險主約，保費也相對較實惠。

一般壽險顧問在規劃保險的保費及保額時，通常會建議保戶採用「雙十原則」，亦即保費為年所得的1/10，而保額則為年所得的10倍。在此原則之下，再運用保險主約結合附約的方式，將主約保障不足之處結合另一險種的保險附約加以補強，也就是在壽險主約之外，加上保戶所需的意外傷害險、實支實付醫療險或是長期照顧險等附約。這樣的保單購買方式不僅適合保險首購族，也適用於手上已經持有保單的保戶；附約多為定期險，可以視需求增減調整，較有彈性。舉例來說，保戶原本為了壽險保障及財務規劃雙重目的而購買利變型終身壽險，但隨著年齡增長，突然意識到醫療及意外傷害保障的重要性，因此在主約之外，附加了醫療健康保險附約、傷害醫療保險金限額附約等。

但宏泰人壽提醒，加保附約時所應繳的保費，是依照加保時的保險年齡計算，保戶在加保附約時，必須清楚了解相關的投保規則，以確保自身的投保權益。