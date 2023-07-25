安裝工程 承包商可投保二險

新北市板橋區20日因冷氣安裝師傅安裝冷氣不慎，導致冷氣機從17樓掉下，當場砸死正在等公車的女大生，避免憾事再發生，產險業者表示，承包工程商應更注重施工安全外，另外可透過保險，填補意外發生不幸時將傷害降至最低。

晶華保險經紀人經理石粵軍表示，對此一憾事，就保險的角度來看，此安裝工程，無論大小，應強制或至少應鼓勵業主要求承包商及業主買「安裝工程險」。另外，針對小型承包商，可就其營業規模大小，投保一年期不限次數約定，一般一年安裝合約金額在1,000萬元，每年保費約在5萬元左右，保額可達死亡每人理賠500萬元，包括第三人及員工本人。此外，房東應該要求施工安裝，同列共同被保險人，以免在事故發生後，承包商有保險代償，但房東卻無端引來訴訟。

旺旺保險也表示，要轉嫁冷氣安裝業者的責任風險，可投保以下險種：安裝工程綜合保險或營繕承保人意外責任保險。安裝工程綜合保險的主要承保範圍為工程財物本體的損失，但同時也可投保其中的第三人責任保險，這屬於第三人責任保險的承保範圍與營繕承包人意外責任保險原則上是一致的。

旺旺保說，目前此類小型冷氣安裝工程，在實務上不會採取每一工程單獨投保，因保費會偏高，且對保險公司的作業成本也會增加，所以，一般都會採取預約式投保（open policy），也就是預先約定一年保險期間，在保期內約定申報時間，再將各次安裝工程內容申報給保險公司，如此只需一張保單即可完成投保。

產險業者說，承包商及施作人都不是故意的，不過，若無保險，相信當不幸意外發生時，承包商及施作人除愧疚外，面對龐大求償，可能一輩子也翻不了身，若有適當保險，雖不能讓意外不發生，但至少可在意外或疏失發生後，減少未來面對求償壓力。