颱風來襲 旅綜險須留意眉角

杜蘇芮颱風持續增強變大，氣象局已於24日晚間8時30分發布「海上警報」，25日下午已發布「海上陸上颱風警報」，原本颱風導致班機延誤原屬旅行不便險承保範圍，不過為避免理賠爭議，部分產險業網路投保旅行綜合險，目前只承保旅行平安險並沒有旅遊不便險投保選項；另外，旅綜險有「投保完成」，保單才具效力。

目前各產險旅行綜合險理賠都依公會版規定，也就是保戶於保險期間內所搭乘之定期航班較預定出發時間延誤四小時以上者，即符合班機延誤條款之承保範圍，以國泰產險為例，國泰產險表示，保戶在申請理賠之應備文件為登機證及航空業者所出具載有班機延誤期間之證明，該產險提醒可能受影響的保戶，實際遇到班機延誤等情事時，請記得向保險公司申請延長保險期間，讓旅程享有最完整的保障。

在疫情之前，當颱風警報發布依然可以投保旅行綜合險，產險業旅行綜險過去理賠規定是「有關理賠標準是以航空公司發出停飛公告是否有延誤或取消而定」，也就是必須在航空公司發出停飛公告前投保前並完成投保才有保障，除非產險公司有特別規定，則依各產險旅綜險契約內容為主。

富邦產險表示，根據保險法第51條，保險契約訂立時，保險標的之危險已發生或已消滅者，其契約無效，故「班機延誤」保障若遇颱風等狀況，若在航空公司發出停飛公告時間點後才完成投保的話，因所承保的危險事故已發生，保險契約自始無效！而目前已投保旅行不便險之班機延誤保險，若被保險人於保險期間內因颱風致較預定出發時間延誤四小時以上者，則每滿四小時依「班機延誤保險金額」定額給付，但保險期間內以給付二次事故為限。新光產險說，有關颱風天氣因素導致班機延誤屬承保範圍，只要符合承保範即有機會理賠。

有產險公司表示，目前仍在持續觀察颱風動向，投保規定若有調整將於官網公告，也就是颱風警報發布之後是否可以投保旅行綜合險，產險公司目前還沒有給明確答案，然而也有產險公司直接將「旅遊不便險」項目暫時撤下。