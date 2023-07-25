壽險6月匯兌利益破百億 台幣連貶助轉盈

新台幣從4月起連貶三個月，助攻壽險業6月不只一口氣轉虧為盈，淨值更回升到2兆元大關以上。據金管會統計，6月壽險業海外投資部位若未避險，匯兌利益有高達1,648億元，用衍生性金融商品避險及提列外匯準備金後，6月淨匯兌利益超過112億元，八個月來淨匯兌首度轉為利益，也創下去年10月以來新高。

受惠於匯兌利益與積極實現股票資本利得，壽險業6月轉虧為盈，前五個月稅前虧損95億元，6月大賺615億元，即上半年稅前獲利520億元，但仍比去年同期的2,138億元衰退76％。

新台幣4月貶0.9％，當時壽險業海外投資若完全未避險，匯兌利益約1,202億元，5月新台幣貶幅縮小到0.08％，但6月貶勢擴大為1.2％，壽險業匯兌利益高達1,648億元，累積近三個月若壽險海外投資完全未避險的匯兌利益有高達2,843億元。

台美利差持續擴大，傳統避險（CS)成本衝破4％以上，壽險業今年增加海外投資未避險比率，有助於匯兌利益提高，6月海外投資完全未避險匯兌利益1,648億元，在用衍生性金融商品避險及提列外匯準備金後，淨匯兌利益來到112億元，扭轉從去年11月以來每月淨匯損，淨匯兌利益金額創去年10月以來新高。

但避險成本仍持續飆高，上半年避險工具成本來到1,688億元，應為史上同期新高。

6月避險成本293億元，為史上單月第三高，從去年12月開始，連續七個月每月避險成本都在250億元以上，且已連兩個月單月近300億元，這筆錢就像投入水中、一去不回頭，從金管會2019年6月公布避險工具成本至今年6月，四年時間已花掉7,020億元，只為避免損益受匯率大幅波動。

壽險上半年獲利及股市上升，帶動淨值突破2兆元大關，6月淨值大增1,222億元，及1月增2,678億元，3月增1,080億元，上半年壽險業淨值增加4,594億元，截至6月底淨值來到2兆498億元，為去年4月以來、暌違15個月後壽險業淨值重回到2兆大關之上。

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