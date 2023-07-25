台版ICS 壽險股房部位給15年緩衝

2026年壽險資金不用立即出脫股票、不動產。金管會25日公布「台版ICS」方案，2026年正式接軌時將給股票及不動產投資15年「過渡期」，上市台股風險係數從現行近22％、分15年緩步上升到已開發國家的風險係數35％，國內不動產風險係數亦從現行7.81％，分15年拉高到15％。

金管會三項喘息及寬容措施，一是台股係數本應拉為開發中國家的48％，漲幅近120％，現解釋比照已開發的35％，漲幅約62％，少近一半；二是不動產相應拉高為25％，漲幅220％，現國內只要求15％，漲幅降為92％；第三是分15年平均調整，讓壽險手中2.2兆元的股票及1.45兆元的不動產，不必在2026年接軌前「拋售」。

台灣壽險業2026年即將接軌新清償能力指標（ICS2.0），首波在地化寬容措施即投資台股、不動產、公共建設等訂出三大在地化方案，並給予過渡期，穩住壽險資金繼續留在股市、不動產及公共建設，但2041年之前，壽險資金會如何變化，是否逐年淡出台股及國內不動產市場，則仍待後續政策及市場變化決定。

這項針對國際大型保險業訂出的新資本適足率計算方式ICS2.0，保險局表示，在亞洲包含南韓、香港、新加坡、中國大陸、日本等都有採納ICS或使用其方法論，南韓今年接軌過渡期10年，亦有訂出在地化係數的K-ICS。

ICS在計算股票風險資本時，南韓股市是已開發國家，係數35％，台股卻列開發中國家，風險係數48％，一旦接軌將讓壽險大賣台股，以避免增資，金管會試算台股20年歷史波動後，認為趨近ICS已開發國家風險係數，最終決議訂在35％。

同時給予15年緩衝期，如投資上市股票風險係數21.65％，從2026年起的15年內每年加壓約0.89％，直到35％。

壽險投資不動產有1.45兆元，ICS風險係數為25％，同樣有拋售壓力，金管會試算不動產歷史波動度後，將國內不動產係數訂為15％，亦給予15年緩衝期，國外不動產則維持25％，將影響降到最低。

公共建設國際係數49％，金管會亦將國內部分前五年維持現行1.28％，後10年採平均遞增，會再討論出在地化係數。

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