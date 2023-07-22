每到夏天去海邊 帶上海域活動綜合險

每到炎夏，不少民眾都會到海邊從事游泳、潛水、衝浪等活動，是很棒的消暑方式，不過卻潛藏著許多危險，像是海流就是其中之一，保險業者建議，民眾在從事海上相關活動前，除了留意海象、環境等變化外，也別忘了投保「海域活動綜合保險」，以降低意外發生時所造成的衝擊。

配合行政院推動「向海致敬」政策，金管會2020年6月已請產險公司提供海域遊憩專屬的「海域活動綜合保險」，除提供一般傷害保險及旅行平安險承保的意外事故保障外，特別針對民眾因從事海域遊憩活動時可能面臨的特定事故，如凍傷、潛水夫病、失溫、中暑及破傷風等33項事故，所致死亡、失能及醫療費用損失提供保障。

根據產險公會官網顯示，「海域活動綜合保險」的給付項目，包含身故或喪葬費用保險金、失能、實支實付醫療保險金等，保險期間則以日計算，最長30天，但要注意的是，承保地區僅限國內，因此有投保需求的民眾，應留意相關規定，才能為自身權益好好把關。

民眾在投保「海域活動綜合保險」時，也可評估需求，加保「緊急救援費用保險」，其保障內容主要是提供被保險人因發生海域活動事故所衍生的搜尋費用、救護費用等，讓保障更加完善。

至於如何投保，除了可透過業務員向保險公司投保，或直接用網路投保等方式購買「海域活動綜合保險」，如果想進一步了解相關保險資訊，亦可以至產險公會官方網站建置的「海域保險專區」，查詢相關保障內容、給付項目外，或是可到產險公司官方網站設立的「海域活動保險專區」參考其內容，並挑選出符合自身需求的保險商品，以獲得更完整的保障，轉移相關風險。