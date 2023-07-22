網路投保旅平險＋實支實付 一張為限

國人網路投保旅平險已成常態，今年截至6月底整體保險業網路投保的保費收入超過20億元大關，上半年網路投保賣最好的全是旅平險相關險種，像壽險業銷售最夯的前三大險種，全都是旅平險相關，年增逾10倍，但保險業者提醒，民眾以網路投保方式購買旅平險，並附加實支實付傷害醫療保險，重疊的保險期間內以「一張」為限。

根據金管會統計，今年上半年整體保險業網路投保件數達281萬件，年增13％，其中壽險業網路投保前三大險種全由旅平險相關商品包辦，依序為旅平險、旅平險附加實支實付傷害醫療險、旅平險附加海外突發疾病醫療健康險，而旅綜險（含旅遊不便險）也位居產險業網路投保熱賣險種的第三名，由此可見疫後國內外旅遊復甦，帶動旅平險、旅綜險買氣。

以市面上銷售的旅平險來看，已有多家保險公司在官方網站上公告，因應主管機關規範，被保險人以網路方式投保旅平險的傷害醫療實支實付保險者，重疊的保險期間內以一張為限，申領保險金時，須提供醫療費用明細正本或收據正本。

保險業者提醒，民眾在網路投保旅平險時，除了只能投保一張之外，同時也要留意投保規定及限制，像是旅遊地區屬外交部公告紅色警示區域不予承保、已出國或已出發不得投保等，所以民眾如果有投保需求，務必在購買保單前了解相關保險條款、給付項目、理賠範圍等事項。