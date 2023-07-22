暑假出國玩 備妥三大保護傘

暑假向來是出國旅遊旺季，但出門在外有三怕，旅行平安險保好方能一一招架。壽險業者指出，旅行時最怕「保障不足、海外生病、求助無門」，因此，出門旅遊前記得一定要先投保旅行平安險、海外突發疾病險、善用海外急難救助，才能降低可能帶來的意外損失。

富邦人壽指出，出門有三怕，一怕是保障有斷點，只憑刷卡贈送旅平險，保障恐有限。大部分刷卡享的旅平險或旅遊不便險僅針對「同一張信用卡」支付80％以上團費才提供，且通常僅保障「搭乘固定車次或航班公共運輸工具期間」，「供遊覽之用而非經常性載運旅客」的交通工具不在保障範圍內，如麗星郵輪、遊覽車等。

二怕是臨時掛病號、國外旅遊身體不適狀況多，尤其使用到國外的醫療系統，可能會讓荷包大失血，以日本滑雪骨折意外為例，救護車運送、手術、藥品、住院預估醫療費用為200萬日圓至300萬日圓（合新台幣約46萬元至69萬元），花費非常可觀，就要善用「海外突發疾病醫療險」。

三怕突發狀況來攪局，善用「海外急難救助」。出門旅行難免會有意料之外的事情發生，例如意外受傷、身體不適等突如其來的插曲往往讓人措手不及，不得不中斷原本安排好的旅程，若善用海外急難救助，像是親屬探訪機標住宿補助、住院醫療費用的基本代墊等服務，在異鄉就不怕求助無門。

全球人壽說明，所謂「突發疾病」是指被保險人自契約生效日起所發生之疾病且於發病前180天內，沒有接受過此疾病任何治療，需即時在海外醫療機構診療始能避免損及身體健康之突發且急性之疾病。而且出國並非以治療為目的等，經保險公司確認符合約定條件時，才能符合申請理賠的資格。

每趟旅行希望是快樂出門、平安回家，但途中還是充滿了未知數，選擇投保有提供海外急難救助服務的旅平險，在遇上突發狀況時，可立即向保險公司提出救援申請。全球人壽提醒，投保旅平險時，很多人只想著機票出發的時間，卻忽略了從家裡出發開始，就已經搭上交通工具。尤其是出國旅遊搭乘紅眼班機，可能提前一晚就出發，保障期間就差了一天。

還有出國遊學的人，也要特別注意保險空窗期，部分申請的學校，會幫遊學生代保當地的醫療險，但不一定包含從台灣出發到海外學校報到期間、放假中出遊，以及畢業後返回台灣的行程。這幾段時間都會是保險空窗期，若有狀況發生，都需自掏腰包處理。因此全球人壽建議，從出門到返家都算在內，全程保險每天花幾百元，做好旅遊防護網，才能擁有開心且安心的旅程。