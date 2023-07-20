魏寶生救新壽 增資年底到位

7月剛上任的新光人壽董事長魏寶生20日首次曝光新壽財務體質改善計畫，直言：「下半年對我來說很重要。」10日已向金管會提出自主管理方案，年底前力拚轉虧為盈，增資更是首要任務，董事會7月底會通過，包含現金增資、發債等措施，力求年底前資金到位。

新壽上半年自結稅後虧損近112億元，6月底資本適足率（RBC）恐低於法定標準200％，且因應2026年接軌新制，在新光金董事會改組後，金管會立刻找新光金董事長陳淮舟，要求將增資新壽列為第一要務，魏寶生7月初上任第一天，亦被保險局找去了解改善方案。

首先，針對RBC拉警報，魏寶生表示，新壽董事會7月底會通過因應方案，最重要即是增資，調整體質、轉型等也會同步進行，確切增資金額則待董事會拍板，除了新光金100％現增新壽外，魏寶生亦透露新壽會發長年期資本債，雙管齊下，力求年底前資金一定到位，盡快拉高RBC，強化財務結構，才能向保險局爭取相關解禁。

魏寶生並已開始利用其人脈拜會及遊說可能認購新壽債券的潛在投資人，承諾新壽相關改革方案及說明未來獲利可能性。

金管會4月中開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，並可算入第二類資本，目前已有五家壽險宣布發債，包含台灣人壽、中國人壽、國泰人壽、富邦人壽，新光人壽日前也透露有意發債籌資。據了解，新壽有意發10年期次順位公司債，以新台幣為主，發債額度約100億元，利率向市場探詢，可望比中壽、台壽10年期新台幣債利率3.75％要高，仍有待新壽董事會通過。

魏寶生除了要以債券募資外，第二項任務是力拚年底前新壽要轉虧為盈，魏寶生指出，本月10日已向金管會提出「自主管理方案」，方案中不只是增資，還有銷售面、商品面、投資面，四大面向齊頭並進。在商品面上，將多推出含CSM（合約服務邊際）的保單，新壽每年會增加約300億元的CSM，2026年接軌後將是穩定的獲利來源。

投資方面，因應市場波動，不管是利率、匯率、股市，將更注意到如何面對市場來調整投資策略；在銷售面上，新壽有很好的平台，包含業務員部隊、保經代通路等，有業務單位、後勤單位，鼓勵同仁對未來充滿希望。

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