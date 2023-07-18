捐血外溢保單 全台首張

為鼓勵保戶自主健康管理，富邦人壽與北富銀合作，推出全台首張捐血外溢保單，以保障終身、捐血助人又益己、健康管理保費折扣來回饋保戶，滿足風險保障與健康管理的多元需求。

富邦人壽總經理陳世岳表示，隨著國人健康意識抬頭，保險也從事後理賠轉向事前預防，翻轉了保險價值；此張捐血外溢保單不僅能促進保戶的個人健康，更能捐血救人，外溢效果從生理到心理、從個人涵蓋到社會，是這張外溢保單最特別之處。

北富銀行總經理郭倍廷也表示，「健康」是聯合國2030永續發展目標（SDGs）主要指標，身為永續金融的領航者，今年與富邦人壽攜手推出全台第一張捐血外溢保單，期望透過金融商品協助國人提高保健意識，為全民健康與保障加值。

據統計，近10年民眾捐血率逐年攀升，於2022年達到8.08％，創下歷史新高，也是世界第一。但年輕族群捐血人數卻短少5成，隨著人口老化、癌症增加，用血量也將提升，預估2030年醫療用血的供需將嚴重失衡。

為協助醫療系統維持穩定血源，鼓勵民眾熱心響應捐血行列，富邦人壽與北富銀攜手推出全台首張捐血外溢保單「溢起樂血」具有二大特色，一是保障內容周全，包括壽險保障終身、有機會享增值回饋分享金、生命末期提前給付保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、二級至六級失能豁免保費等。二是健康管理折扣，每年提供具有肝功能抽血檢驗數值或的捐血或健檢報告，若其中一項檢驗數值小於或等於100U/L，即有次一保單年度續期保險費1％健康折扣。

「溢起樂血」是新台幣利率變動型終身壽險，適合五大族群，一是高資族，善用保險穩健累積與增值回饋分享金增購保額，預先做好資產規劃；二是屆退族，再過幾年就要退休，除了準備退休金，還可透過分期定期保險金規劃資產傳承；三是上班族，壓力大加上飲食及運動不規律，透過抽血檢驗，提早發現治療，可獲保費折扣，也為健康加分；四是小資族，建構終身保障打底，還有健康管理保費折扣，達成多元財務規劃；五是高風險族，從事高風險行業或家族有遺傳病史，透過多項周全的風險保障，不會造成子女財務或照顧重擔。