15月新高 壽險業淨值重登2兆元

台股6月上攻、新台幣兌美元貶值貢獻匯兌利益助攻，六大壽險6月淨值回升近千億元，為今年1月淨值回升2,400億元後的次高，整體壽險業上半年淨值回升估將超過4,000億元，壽險業6月底淨值將重回2兆元之上，創下去年4月以來的15個月新高。

預估上半年整體壽險業簡單淨值比可回升到6％以上，半年報可能只有一到二家壽險面臨淨值比保衛戰，資本適足率（RBC）則可能要看各公司投資及獲利情況，大部分公司應無增資壓力。

台股繼5月大漲6.4％後、6月續漲2％，美股6月也上漲4～6％，尤其近兩個月科技股大漲，壽險業5、6月積極實現資本利得，六大壽險6月實現資本利得超過110億元，加上台積電等個股配發股利，大筆現金股利挹注，六大壽險6月光台股現金股利就有逾300億元入帳。

6月新台幣貶值1.2％，估計可貢獻壽險業匯兌利益逾百億元。在股、匯市雙助攻下，撐住壽險業6月獲利表現，六大壽險6月狂賺逾447億元，創下17個月來新高，六大壽險6月淨值也回升近千億元。

據保險局統計，5月底壽險業淨值已回升到1兆9,276億元，離2兆元大關只剩724億元，六大壽險估淨值回升逾千億元，帶動整體壽險業6月底淨值將回到2兆元之上，今年前五月壽險業淨值已增加3,372億元，光1月就大增2,678億元，3月也增加1,080億元，加計6月的回升幅度，預期上半年整體壽險業淨值增加逾4,000億元。

壽險業上一次淨值在2兆元大關之上為去年3月，後來遇到美聯準會（Fed）大舉升息，股市回檔、美債殖利率大幅上揚，4月壽險業淨值大減近5,000億元，淨值一路下滑，去年9月甚至低於1兆元，僅8,285億元，壽險業面臨淨值保衛戰，去年10月之後陸續已有九家壽險進行金融資產重分類，淨值才逐漸回升，加上獲利逐步回穩，睽違15個月後，壽險業淨值終於回到2兆元大關之上。