父親節將至 3階段爸爸聰明投保看過來

一年一度的父親節即將到來，父親給你最特別的記憶是什麼？對小編來說，父親就是宛如超人的形象，小時候總是看著爸爸天還沒亮就出門工作賺錢，等到長大懂事了，爸爸依舊陪在身邊，忙著張羅家中大小事，無非都是為了讓自己與家人過得更好！

小花平台從專業保險角度提醒：即使爸爸再像超人，身體也不是鐵打的，需要家人適時地陪伴與關心。以下建議不同年齡階段的爸爸們，根據不同人生需求，擬定最適合自己的理財與保障規劃，也為自己與最愛的家人築起堅實的防護網，同時轉嫁人生風險所帶來的衝擊。

新手爹地－以低額壽險搭配雙醫療、雙意外實支實付

新手爸爸事業剛起步，財務壓力逐漸加重，多數人沒有能力購買太高額度的保險保障；在做保險規劃時，首要條件就是如何把每筆所繳的保費花在刀口上，用低保費買到高保障。不妨以定期壽險和意外險為優先考量，行有餘力再進一步規劃購買投資型保單；投資型保單最大的好處是採取自然費率，愈年輕的保戶，愈可以花較少保費，買到非常不錯的保障。

另一方面，隨著科技的進步，自費治療的項目愈來愈多（如：達文西手術），如果經濟條件允許，可以考慮以低額壽險搭配雙醫療實支實付、雙意外實支實付的方式，為自己補強醫療、意外保障，以強化保障，因應可能的風險。

夾心老爸－規劃足額壽險搭配重大傷病險轉嫁風險

上有老、下有小，爸媽生病了該如何照顧？這應是時下「三明治世代」面臨的困境，而最可怕的情況是，身為一家之主的爸爸因為疾病或是意外倒下甚至離世，留下的妻小該怎麼辦？

針對這個年齡階段爸爸們的保障規劃，首要考量絕隨著年紀增長，身體難免有病痛，建議不妨善用重大傷病險來轉嫁需要長期治療的疾病、生病期間的薪資損失及龐大醫療費用支出等可預見的「風險」，以及不可預見的「不確定性」。

另一方面，當身為家中經濟支柱、家庭責任重，更需要安排足額壽險，保障額度可以依照車貸、房貸、家庭每月開支、子女或是父母生活基金等面向綜合考量，「留下一筆身後金，足夠支應全家人的生活開銷及子女教育費用，為家庭建構完善的經濟安全網。」

準退休老爹－著眼於退休金規劃並打造被動收入

台灣少子化、高齡化趨勢難擋，根據國發會最新發布的人口推估報告指出，未來隨著老年人口快速攀升，國人扶老負擔持續加重，以目前平均每4個青壯年需扶養1個老人來看，再過17年、到了129年，則平均每2個青壯年需扶養1個老人，意味著未來子女的扶養負擔勢必更為沉重。

試問：身為一家之主的爸爸們，你擔心成為孩子的負擔嗎？如果不想，那麼一定要盡快規劃好自身晚年的保障。

另一方面，也不要忘了提早為人生最後階段的生活品質，準備退休金來源，利率變動型年金險就是不錯的選擇，投保門檻低、有機會享有增值回饋分享金、期滿後可以分期或是一次領回，「打造被動收入，實現財富自由，早早過上自己想要的生活。」（文章來源：小花保險平台）

延伸閱讀

台劇《做工的人》寫實刻劃血汗勞工心聲：拚一口氣、認命不認輸！

女力崛起的正反效應：霸氣做自己or可能丈夫、孩子什麼都沒有…