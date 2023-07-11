最高罰1.5萬！不繳國民年金罰配偶 原因曝

國民年金俗稱「國保」，有5大保障，包括「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」、「生育給付」、「喪葬給付」。國保是政府開辦，讓未能參加勞保、農保、公教保或軍保等保險的民眾，也能擁有一份保障。

國民年金目前每個月須繳的保費為1186元，假設繳10年，滿65歲退休後，每月約可領到5千元(以A式計算)；若同時有領勞保(以B式計算)，約可領到2千5百元。若被保險人死亡，遺屬年金有最低保障金額3772元。雖然金額不像勞保那麼多，但相較所繳的保費，還是相當划算。

雖然國民年金立意良善，但繳費率一直偏低，僅約4成。此外，國民年金還有「罰配偶」這個令人傻眼的奇怪規定，讓許多民眾難以接受。

「配偶處罰條款」越來越難讓年輕人接受

依據國民年金法第15條第2項規定「本保險之保險費及其利息，於被保險人及其配偶間，互負連帶繳納之義務，並由保險人於被保險人未依規定繳納時，以書面限期命其配偶繳納。」

又於同法第50條第2項規定：「應負連帶繳納義務之被保險人配偶非有正當理由未依第十五條第二項規定繳納保險費及其利息，經保險人以書面限期命其繳納屆期仍未繳納者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。」

也就是說，被保險人不繳錢，政府就找配偶要，若配偶也不繳，就要罰錢，而且最高罰到1萬5千元。

國保「配偶處罰條款」，讓民眾感到很荒謬，卻至今仍保留未修改，衛福部也有一套理由，表示是基於「家務有酬」概念，例如有收入的丈夫，應該為無薪水的家管妻子，繳納國民年金保費，讓妻子即使無勞保，至少還有國保保障。

不過，「男主外女主內」的傳統家庭，已漸漸被現代雙薪家庭取代，「配偶處罰條款」也越來越難讓年輕人接受。雖然在100年修正增訂，「具有正當理由」之配偶可不適用連帶繳納保費及罰鍰的規定，但應該還有進一步修正的空間。

（旺得富理財網 王順泉）

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