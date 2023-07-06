強強結盟!國壽出售康利 換取忠意保險股權

國泰金今晚（6日）公告，國泰人壽將美國康利（Conning）資產管理公司100%股權出售給忠意保險集團，以換股方式取得忠意保險16.75％的股權，強強結盟，進一步參與國際市場，此案有待金管會同意，預期於2024上半年完成。

國泰金表示，國泰人壽與全球知名的Generali保險集團達成協議，國泰將透過股權轉換方式，將國壽旗下康利資產管理及其分支機構，百分百轉換成Generali集團旗下資產管理公司（GIH）約16.75％的股權。

未來康利資產管理的企業識別、管理團隊、客戶服務與往來等都將維持不變，國泰金也將透過與Generali集團策略性合作，進一步拓展資產管理事業版圖，強化國際化資產管理商品與服務，深化兩大集團的夥伴關係。

國泰金控董事長蔡宏圖表示，銀行、保險、資產管理是國泰事業體的三大支柱，持續創造世界級的夥伴關係，強化各事業體的營運體質和能量，提供更多元化的優質商品與服務，是忠於實現對客戶的承諾。國泰身為亞太地區最具指標性的金融保險集團之一，2011年以來與康利共同發展國際性的資產管理業務，此次很高興與Generali集團締結夥伴關係，未來雙方將有機會合作開展更多新商機。

Generali集團總裁Philippe Donnet表示：「透過此次與國泰康利的股權轉換，將有助於Generali提升資產管理服務能量，拓展在美國及亞洲重點市場的能見度，並為股東創造更大價值。與國泰合作是一個千載難逢的機會，在策略面與財務面都與集團目標相符，非常期待能夠持續創造更強大的資產管理事業版圖。」

目前相關程序尚須取得國內外主管機關核准，預期於2024上半年完成。國泰金表示，Generali集團相當看重國泰長期在亞洲的耕耘及實力，藉由此次合作，也有意與國泰保持更友好與長期的關係，雙方未來將能在資源與經驗面多所整合，對客戶實現最大價值。

總部位於義大利、1831年成立的Generali集團，是全世界最大的保險與資產管理集團之一。Generali集團據點遍佈全球超過50個國家，擁有6,800萬客戶，2022年保費收入達815億歐元。Generali旗下資產管理公司GIH具備多元化的資產管理服務與商品，透過此次與國泰康利的股權轉換，預期將共同創造高達7,090億美元（相當於6,500億歐元）的資產管理規模，在國際據點、商品、通路端互補，並強化其在固定收益商品投資，包含公司債、新興市場債、結構型商品，以及不動產投資等多元化商品的能力，提供客戶更國際化與多元化的服務。

延伸閱讀

國壽高層搬風!熊明河接董座 李長庚兼副董

獲利要如何超越富壽？國壽副總給答案

國壽降避險成本 今年可望維持1～1.5％