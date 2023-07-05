暑假出國旺季到 旅遊保險投保眉角在這裡

揮別疫情的第一個暑假來臨，許多民眾都已計畫好出國旅遊了。無論是親子旅遊、蜜月旅行還是閨密之旅，在海外旅遊時難免會遇到預料之外的事故，提早投保旅遊保險才能玩得開心又安心。

然而，許多民眾記得要投保旅平險，對於保障內容卻不一定完全了解，當出現理賠需求時才驚覺不符合條款，導致無法獲得補償。富士達保經分析下列三點常有疑義的保障細節，提醒民眾務必留意。

一、旅平險要注意是否有「海外突發疾病」保障。

旅平險主要是保障旅途中因「意外」事故造成的損害，例如在國外進行滑雪活動時不慎摔倒造成骨折產生的醫療需求，即符合理賠範圍；若是不幸水土不服腸胃炎需治療，這類因自身「疾病」而非意外事故所產生的醫療需求，投保的旅平險則要包含「海外突發疾病」，才可以啟動理賠。另外，也要留意，若在出國前180天內已於國內就診的疾病，在海外再度就診，就不在理賠範圍內。

二、「行李損失」保障不包含「行李箱」毀損。

行李箱在託運過程中輪子壞了，可以申請不便險的「行李損失」理賠嗎？實際上，旅遊不便中的「行李損失」保障僅針對行李內「個人物品遭受毀損或滅失」理賠，行李箱本身的毀損是不在保障內的。儘管旅遊不便險的保障中並不包含行李箱毀損，但已有保險公司推出專門針對「行李箱損壞」的保險商品，民眾可在投保時一併納入考量。

三、回國時發生「行李延誤」不賠。

一般旅遊不便險的「行李延誤」保障是針對在海外旅遊期間，受特定條件影響導致行李延誤超過6小時以上無法取得，即可申請理賠。因此，若是民眾結束國外旅遊行程，搭乘飛機返國時行李延誤，就不在保障範圍內，無法申請理賠。

富士達保經董事長廖學茂提醒，開心出國旅遊前，建議一定要根據的行程及目的地做好完善的保險規劃，才能玩得盡興又安心。目前市售保險商品琳瑯滿目，也可以向專業的保險經紀人諮詢，以確保在旅途中能夠獲得全方位的保障。

富士達保經代理超過三十間產壽險公司商品，持續提供高品質的服務，運用獨創「富士達AI機器人」科技系統，依照客戶的需求快速找出合適的保險方案，讓民眾能夠在旅行中輕鬆、放心地享受各種美好的體驗。

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