安心拚事業 新鮮人投保可攻三方向

鳳凰花開時，畢業生們即將踏入全新的人生階段，初入社會，除了開始為理想生活打拚，同時亦將成為家中的經濟來源之一，肩負更多責任，所需的保障也隨著增加。

根據勞動部111年初任人員薪資統計結果，社會新鮮人的平均起薪為3萬4,000元，除了要規劃孝親費、自己的日常花費，部分新鮮人還要繳交學貸、或在外地打拚的租屋支出，如何有效規劃運用剩餘資金，是新鮮人進社會的第一堂課。對此，壽險業者建議新鮮人們可以根據需求與預算從三個方向來規劃。

保險新手顧好基本保障為首要之務。保誠人壽表示，大部分初入社會的新鮮人以機車或大眾運輸工具通勤，根據交通部統計，111年交通事故總件數達37萬件，通勤遇到意外的風險不能忽視。尚未持有任何保單的保險新手，除了可以優先考慮「低保費，高保障」的定期醫療險及定期壽險作為保障的基礎，還要加入意外險以防範未知風險，有效運用有限資金，建構個人基本安全保障。

已有意外險及定期壽險的社會新鮮人，如資金有餘裕，建議要檢視過往家中疾病史，補足醫療險的缺口。壽險業者建議可按照個人需求規劃重大疾病、癌症以及長照保障等健康醫療保險，補強健康防護，照顧好自己才能安心打拚事業。

在基本的保障架構好之後，第三個方向則應在上有可運用資金的情況下，開始做好理財與退休的計劃。

保誠人壽建議新鮮人不妨考慮分紅保單商品，在具備壽險保障之餘還能享有分紅保單的紅利特色，預防未知風險同時兼顧理財規劃。

另由於保障需求會隨人生階段改變，社會新鮮人應養成定期進行保單健檢的習慣。新鮮人身為數位原生族群，更可運用不同數位工具，例如透過線上保險試算，依照自身需求搭配不同的保險商品，試算所需的花費，再搭配便利快速的網路投保，自主規劃保障。