明台產：投保旅遊不便險 留意三眉角

國外旅遊市場大爆發，據統計，今年1月至4月出國已達290萬人次。明台產險提醒出國民眾，選擇旅遊不便險前最先要注意三保障，即是否包含班機延誤、針對行李損失或延誤的理賠標準、要了解行程更改／取消的理賠範圍和規定。

明台產表示，先前發生班機延誤事件，導致數百名乘客行程受影響，若透過班機延誤保障，乘客即可獲得一定金額理賠。例如投保該公司國外旅遊險附加B方案，延誤每滿四小時可獲得定額3,000元的理賠（2次為限），以該例延誤時間超過8小時，總計可獲得6,000元理賠。目前並推出班機延誤快速理賠通知服務，投保時填寫完整航班及被保險人帳戶資訊，若發生班機延誤事故且達理賠標準時，將主動寄發簡訊及EMAIL通知客戶，縮短理賠申請流程與時間。

通常行李延誤理賠標準以延誤超過6小時為基準，行李損失通常是因航空公司託運處理失當、被竊或被搶所造成，理賠金額採定額給付且在保險期間以2次為限，但理賠範圍以行李箱內必要旅行物品或隨身行李為主。

明台產指出，透過保險也可保障因臨時行程更改或取消風險，行程更改部分，即就前往目的地過程中，因預定搭乘的公共交通工具業者受僱人罷工、預定目的地發生天災、至親死亡、護照遺失、搭乘交通工具發生交通意外事故等原因，導致行程更改，就海外地區所實際支出的交通、住宿等費用，在保險限額內予以賠付；行程取消的保障，即在預定海外旅程開始前7日至海外旅行期間開始前，因至親死亡或病危、擔任訴訟之證人、住居所建築物及其內財產因天災所致損失超過25萬元，或旅行當地有發生重大事件等原因，導致行程取消所產生的費用，理賠方式也是在保險限額內採實支實付方式賠付。

據明台產說明，6月30日前在該公司官網線上投保海外旅遊不便險B方案（保費須達750元以上），即有機會抽得日本東京雙人來回機票1張，還可獲中華電信國際漫遊7天2GB的99元優惠價。