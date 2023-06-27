壽險安了 金管會拍板利率風險再加壓暫緩

金管會保險局今（27日）公告壽險業上半年計算資本適足率（RBC）標準，原本計畫的RBC利率風險「再加壓」確定今年暫緩。保險局表示，主要考量今年市場波動仍大，今年暫緩仍可達到接軌目標，但明年將不會再暫緩。今年暫緩再加壓後，整體壽險業RBC可小幅上升約10個百分點，減輕壽險業增資壓力。

壽險業將於2026年接軌新一代清償能力制度（ICS2.0)，但ICS2.0對於與現行RBC制度衡量利率風險方式不同，為循序漸進導入ICS與合理反映壽險利率風險，壽險業2021年報起傳統型保單利率風險資本計算公式就已採用新制，且採逐年加壓。原本照金管會的規劃，今年上半年RBC利率風險再加壓，從0.8倍加壓到0.9倍，接軌差異5倍者，再加碼部分由0.5倍增為0.6倍。

但去年下半年美聯準會（Fed）大舉升息，債券殖利率大幅彈升，因債券評價減損仍要算入RBC利率風險，若照原訂計畫加壓，推估壽險業RBC平均會再掉逾30個百分點，對壽險業可說是「雪上加霜」，因此壽險業向金管會求救，希望今年暫緩再加壓計畫。

金管會在考量後，決議今年暫緩再加壓。今年RBC利率風險維持去年的0.8倍，但在接軌差異4倍者，再加碼部分由0.5倍增為0.6倍。保險局副局長蔡火炎表示，接軌差異4倍者加碼增為0.6倍是照原定計畫，但對壽險業者影響不大，因壽險業多傾向對利率風險部分多提，避免用到差異4倍加壓，目前也沒有壽險業者有符合差異4倍。

在今年暫緩再加壓下，保險局預估，整體壽險業RBC會些微上升，但上升幅度不會超過10百分點。且在今年暫緩再加壓，並不會影響到接軌預定的目標值。

蔡火炎表示，因為金融市場波動仍大，今年暫緩再加壓，預估原訂定的2025年接軌前目標是可以達得到的，也讓壽險業壓力可減緩。明年是否可能暫緩再加壓？蔡火炎表示，應該就只會有今年，後面還是要照原本規劃走，「因為接軌在即，不能再期待緩一年。」

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