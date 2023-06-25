明台產險推綠色金融 拚永續

氣候變遷與數位發展，使得地球環境及經濟面貌更加多元，風險樣貌也變得多樣且複雜。明台產險表示，該公司正積極推動綠色金融，深化企業永續治理。

為提升金融業主動因應氣候變遷及ESG相關風險之能力，引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展，金管會於今年正式啟動第一屆金融業永續金融評鑑作業，在在顯示，落實公司治理及營造健全ESG生態體系，應為企業永續發展的核心願景。

明台產險指出，該公司為日本三井住友海上集團的一份子，依循「客戶至上．誠信正直．團隊合作．改革創新．專業素養」五大行動方針，在公司治理、法令遵循暨ESG基礎下展開公司營運，力求運用財產保險專業提供客戶安心與安全的保障，於追求獲利與保費收入同步提升的同時，力圖創造企業共享價值、進行數位轉型並布局未來，促進社會蓬勃發展，創造穩健的地球環境。

明台產險說明，為推動永續發展，今年進行新總部搬遷，設置電動車位、屋頂農場、太陽能發電、雨水回收系統、永續宣導專區等設施；針對永續金融，以綠色核保、綠色投資、綠色營運、綠色保險四大面向，結合財產保險業務特性，與利害關係人創造共享價值（Creating Shared Value,CSV），加強內外部溝通，具體實踐聯合國SDGs的17項永續發展目標。



另外，明台產險為因應金融永續評鑑以及配合集團永續轉型策略，明台產強調，在新總部於今年第一季啟動後，加速推動永續轉型，強化永續委員會運作並統合公司永續相關行動，如氣候變遷風險財務揭露、溫室氣體盤查與節能減碳等綠色營運職能，以利完成淨零碳排及推動環境永續的目標。

除遵循永續保險原則（PSI）及責任投資原則（PRI），明台產險說，將ESG納入投資政策與決策流程外，並按GRI、SASB、TCFD等國際準則製作每年度的永續報告書，向社會大眾進行充分的資訊之揭露，該公司在2021年永續報告書更獲得TCSA「永續報告類金獎」殊榮，積極展現明台產對責任投資及ESG永續經營的重視。