勞保退休金多領2百萬?職業工會曝投保要訣

勞工參加勞保的管道主要有2種，一是由任職的公司加保，另一個管道就是透過職業工會。如果勞工因失業或從事自營工作，無法透過公司加保，通常就會考慮職業工會，一來可以延續勞保年資，二來可以逐步提高投保薪資級距，未來退休後能領到更多退休金。

據《勞工保險條例》第6條規定，「無一定雇主」或者是「自營作業」，才具有在職業工會加保的資格。

勞保局說明，「無一定雇主」指經常在三個月內受僱於2個以上非勞保強制投保單位，工作地點、時間和薪水不固定的勞工，例如家教老師、清潔打掃臨時工等。「自營作業」指沒有另外僱請員工，自己獨立勞動賺錢的小老闆，例如攤販、個人計程車司機等。

由於無一定雇主或自營作業的勞工，因收入不固定，較難認定實際薪資所得，因此參加職業工會投保，調高薪資級距每年有15％限制，且須投保滿1年才能提出調整申請。如果一開始投保最低級距26,400元，每年申請調高15％，到投保第5年就可以調到45,800元最高級距。

另外，勞保老年年金採計投保薪資，是以投保期間最高60個月薪資為準，換句話說，只要退休前5年把投保薪資調到最高，就可以用最高級距計算老年年金。

最低薪資級距跟最高薪資級距，退休後領取年金差距有多大呢？假設年資30年，勞保年金計算公式以多數勞工適用的B式（平均月投保薪資×年資×1.55％）試算：

最低級距： 26,400*30*1.55%=12,276元

最高級距： 45,800*30*1.55%=21,297元

兩者每個月領取金額差距9,021元，每年差距10萬8,252元，若退休後生活20年，領取金額差距將達216萬5,040元。

（旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

勞保年金6月底加錢 66萬人每月多1,100元

勞保年金改革傷筋挫骨 學者曝1招多拿50％

勞保年金沒領完就身故 遺屬有2條錢可擇領