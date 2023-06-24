高華宇秉持初衷 連續400周完成3W

「保險可以幫助人，我樂此不疲！」，克服初期壓力與挑戰，憑藉著保險助人本質，台新人壽壽險顧問高華宇一路走來始終投入，晃眼八年來，完成了公司內部持續400周3W（每周成交三件保單）超級任務，他將秉持初心前行，不為自己設定目標，「不會去想，我會一直走下去！」

高華宇2012年起投入保險業，轉眼間過了11年個年頭，細數入行以來工作表現，公司各大獎項幾乎都有高華宇的身影，靠著不輕言放棄、不偷懶的決心，默默達成了400周3W榮耀，即使過程辛勞只有自己知道，他仍堅定說：「我很感謝3W制度，為了客戶，我會繼續走下去。」

高華宇坦言，3W制度讓他「壓力山大」，過去400周完全不敢請假，也曾有單周還差一件差點未能達標，隨口向客戶推薦了重大疾病保險，沒想到若干年後，該客戶罹患了甲狀腺癌一期，「還好當時有推這張保單」，不僅讓他順利達標，也實實在在幫助到客戶，減輕醫療費用壓力。

高華宇笑說，起初只想達成連續50周，沒想到一路做到現在，「已經變成一種習慣了」，而支撐他持續全新投入的關鍵便是客戶，許多人在理賠時對他說，「還好當年有遇到你」，我的客戶都是我喜歡的人，類似朋友一樣，對他而言工作就像生活，完全沒有職業倦怠。

不論客戶住得多偏鄉，高華宇一樣照單全收，不只是東部地區，離島客戶有需求，同樣二話不說前往，「我很在意的是推薦者的心意，可以協助到人，大家願意幫我推薦，那我也很願意前往」，高華宇將生活及工作結合，並把規劃保單當成興趣，不只可以幫助人，還可以拿到相應的報酬，對他而言是很快樂的事，而藉由這份薪水，又能進而常常捐款等，形成善的循環。

高華宇強調，「保持初心很重要」，保險業日新月異，每日求新求變，入行以來持續著重於精進自身保險知識。

達成400周3W後，高華宇認為，工作跟生活是息息相關，而很多人目標太多、太遠大，往往先給自己設定要達成幾千周，但對他而言重心很單純，「可以照顧客戶就很好了」，也誓言為了客戶，不會輕言退休，持續走向下個400周。