傷害險保費 以職業類別計算

大家經常聽到的傷害險，又稱意外險，主要是針對身故、失能、補貼生活照護金等提供保障，且與其他保險較不同的是，一般的意外險並非以年齡來決定保費，而是以「職業類別」來計算，將依照每個行業的危險程度，一共分成六級，級數愈高代表風險性、危險性愈高，投保意外險的保費也就會愈貴。

意外傷害事故，是指非由疾病引起的外來突發事故，也就是意外險理賠，必須符合「外來、突發、非疾病引起」的定義。

意外險的職業類別分為六級，第一級：內勤人員、一般醫師、護士及藥劑師等；第二級：外勤人員、導遊領隊等；第三級：建築工程師、木匠等；第四級：水電工、計程車司機等；第五級：焊工、高樓外部清潔工等；第六級：油罐車司機、民航機飛行人員等。除了職業分類表中的六大類別外，對於從事特別危險的工作者，如礦工、特技演員等，則屬於拒保範圍內。

但要注意的是，在投保意外險後，保戶如有職業類別的轉換，應及時以書面或其他約定方式通知保險公司，將會按變更職業或職務的危險性高低，增收或退還未滿期的保費，但若屬於拒保類的話，保險公司則在退還未滿期保費後終止該保險契約。

另外，在風險意識、保障觀念日漸成熟之下，國人擁有實支實付型醫療險相當普遍，對於原本實支實付額度已達投保上限的民眾，仍想補強醫療雜費額度，亦可透過自負額型實支實付險，拉高保障額度。

全球人壽表示，近年來保險公司開始推出「自負額型實支實付險」，可疊加在原有的實支實付型醫療險上，不用新購主約。自負額的設計也剛好等同於原有的實支實付醫療險額度上限，方便保戶拉高保障額度，又能節省主約的保費成本，申請理賠時也不用再多準備一份醫療單據，一次申請就能合併理賠，方便又划算。適合原本實支實付額度已達投保上限，或是預算有限又想提高保障額度的人。



