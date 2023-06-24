社會新鮮人 兩險不可少

正值畢業季，許多畢業生開始送出履歷，期盼能順利接軌職場。據求職網統計，有96％的企業表示有聘雇新鮮人的計畫，而企業願意給學士畢業生的起薪平均為3.04萬元，顯見扣掉生活支出後可支配的薪水相當有限，抵抗風險的能力也相對較低。壽險業者表示，社會新鮮人較不需負擔家庭經濟責任，建議以「傷害險」及「醫療險」等基本保障為主。

全球人壽大數據團隊發現，不管是大學畢業或博士畢業（22歲至32歲）的新鮮人，投保件數最多的前三大主約保單為「重大傷病定期險、住院日額型終身醫療險及終身壽險」；而前三大附約則分別為「實支實付型醫療險、一年期重大傷病險及傷害保險」，顯示多數新鮮人開始為自己規劃第一份保單時，會將意外、醫療等保障放進自己的規劃中，以因應人生此階段的風險。

社會新鮮人上下班通勤除了大眾運輸外，最常見的交通工具就是機車，加上餐餐外食、熬夜忙工作、社交成為常態。全球人壽表示，新鮮人最擔心意外及突發疾病，可能會衍生出龐大的「醫療費用」以及「失能無法工作」，因此建議投保方向可先以傷害險為主約，再附加各類附約，以提高保障額度，包括實支實付型醫療險、重大傷病險、長照險、多次給付型癌症險、手術險及失能豁免等附約，均可依據自身需求附加，減輕風險發生時對家人的負擔，最適合預算有限的新鮮人，做為剛出社會的第一張保單規劃，將躲不掉的意外做好扛得起的準備。

至於新鮮人如何挑選傷害險，全球人壽表示，在填補醫療費用方面，建議留意給付項目是否包含具實支實付性質的「傷害醫療保險金」，可直接補貼健保以外的花費；且同一傷害事故限額建議2萬元至3萬元。另外，也要留意是否有包含提供骨折未住院治療的「傷害住院日額保險金」，以補貼住院時或骨折未住院的薪資損失。

除了傷害險外，社會新鮮人也應準備好各項醫療保障，建議可選擇附加實支實付型醫療險、重大傷病險、多次給付型癌症險及失能豁免等附約。

實支實付型醫療險能支援健保以外的自費開銷，選擇更好的治療方式與醫材，有些商品在手術部分的給付，不僅包含住院手術費用，還包括門診手術與特定診療費用。