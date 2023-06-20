第三屆運彩經銷商 出爐

第三屆運動彩券經銷商遴選6月20日在台北體育館公開辦理驗籤及抽籤作業，抽出正取2,000名及備取2,000名中籤者。台灣運彩表示，除曾任運動彩券經銷商者外，其餘中籤者後續還須通過專業測驗評定，已通過績優資格評定的績優退役運動員共617人皆為正取，合計共有2,617位正取經銷商，將於2024年1月1日開始第三屆運彩銷售。

台灣運彩說明，從7月3日至7月7日將開放所有申請人查詢這次抽籤結果，並就中籤者寄發中籤暨評定通知單，通知後續接受專業測驗評定之相關事宜。第三屆運動彩券經銷商的佈點將分為33區，從原本第二屆的31區當中將澎湖縣及金門連江縣從原本分區獨立出來，使遴選分區從31個分區擴增為33分區，一般資格的經銷商家數也較第二屆增加25％，其中以桃園市及新竹市的成長比例為最高。

台灣運彩指出，運動彩券經銷商遴選抽籤結果將在7月3日於台灣運彩公司網站公告，並郵寄中籤暨評定通知單，專業測驗評定的結果將於8月14日起提供查詢，經銷商資格通知單及評定合格證照，也將掛號郵寄給合格者。

第二屆運動彩券在主管機關體育署的指導、發行團隊與經銷商的共同努力經營下，九年多來已累計銷售超過3,800億元，挹注國家運動發展基金超過380億元。台灣運彩強調，未來十年台灣運彩將持續秉持著「共好」的信念，努力爭取主管機關的支持與經銷商的通力合作，期待能為國家挹注更多的運動發展基金，讓台灣的體育能獲得更多的幫助及發展。