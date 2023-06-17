選擇小額終老保險 老有所終

台灣高齡人口增加，國發會推估2025年將邁入超高齡社會，意即每5人就有1人是65歲以上老人。若未能事先妥善規劃退休保障，一旦發生失智、失能等情況，大額保險金可能遭人不當運用，保險金將難以發揮真正功用，因此不妨善用保險金信託，也就是保險金給付結合信託的方式，以確保退休安養的需求，讓自己老有所終。

隨年齡逐漸增長，銀髮族很可能面臨失智、失能問題，導致無法妥善運用退休保障規劃，甚至大筆保險金可能遭子孫不當運用，難以達到原先需求，透過保險給付支付自身醫療、長照等相關費用等目的，因此，保險金信託就是很好方式，避免保險金遭他人挪用。

依據信託公會官網顯示，所謂的保險金信託，即將保險理賠金交付信託，是一種結合「保險」與「信託」的金融服務商品，主要目的在於藉由信託與保險制度的結合，提升受益人權利保障。

目前常見的保險金信託運作方式，主要為保險的要保人投保後與保險公司約定，並在保險契約批註，一旦發生保險人身故發生理賠或滿期保險金給付，由保險公司將保險金撥入保險受益人的信託專戶內，成為信託財產。

至於信託業則根據與保險契約受益人簽訂的信託契約內容，將保險金運用在債券、存款、共同基金、保險等具穩定收益風險性較低的理財工具，再逐年或定期把信託收益依信託契約約定撥付給信託受益人作為生活費或教育費，或於信託期間終止或到期時，交付剩餘資產予信託受益人。

除此，因應台灣人口老化與少子化趨勢，小額終老保險也是很好的選擇。