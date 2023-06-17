備妥三大帳戶 好退休

如何好好退休，已是許多民眾關注議題。全球人壽壹薏通訊處區經理陳耀凌建議，銀髮族可及早備妥退休、醫療、長照三大保險帳戶，才能在突如其來的疾病或意外來臨時，真正運用保險來補足缺口，發揮分散人生風險的功用，完備人生下半場保障。

根據內政部統計，前年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，而勞動部勞工生活及就業狀況調查顯示，勞工規劃退休年齡平均為61.3歲，且規劃退休後的生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」及「儲蓄」居多，意味著退休後還有近20年存活時間，規劃退休資金需求成為一大課題。

退休需求不僅涵蓋生活所需的現金流，也包括隨著長壽、長照風險而增加的醫療、長照風險相關保障。陳耀凌表示，可透過不同保險商品建立退休、醫療、長照帳戶，以轉嫁退休後可能面臨的風險。

第一是「退休帳戶」，目前勞保、勞退是多數勞工重要的退休金來源，但可能被通膨吃掉，辛苦累積的財富將隨時間而縮減，銀髮族想有效累積退休金，可依自身需求審慎評估，規劃合適的商品，例如近年來熱門的資產累積型保單「利變型壽險」，提供「宣告利率」機制，若投資景氣佳、市場利率走升，「宣告利率」將有機會調升，保戶就能獲得增值回饋分享金，其次是資產傳承，壽險保障與資產一次到位。

第二是「醫療帳戶」，隨年紀漸長，身體病痛也開始找上門，銀髮族常可適時透過商業保險，填補醫療帳戶的缺口，如以實支實付醫療險搭配定額給付醫療險的方式，前者能補貼健保不給付的差額，後者則能填補住院期間看護費、購買營養品等的隱形開銷。再者可補強重大傷病險、癌症險等險種。

第三是「長照帳戶」，陳耀凌指出，邁入老年，因失能或失智而無法自理，所產生的龐大醫療支出與照顧費用，如未有保險轉嫁長照風險，對銀髮族的退休生活，將會帶來巨大的衝擊，不妨善用長照險來分攤沉重的經濟壓力。