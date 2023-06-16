落實公平待客 全球人壽積極推廣微型保險

全球人壽秉持「因為愛．責任在」的品牌理念，致力於落實公平待客與普惠金融，近年除了致力於捐贈微型保險予經濟弱勢或特定身分族群外，16日更宣布與京城銀行合作承保其所捐贈之台南市玉井區農會會員團體微型傷害保險，此案亦為首宗全球人壽承保、京城銀行贊助之農會團體微型傷害保險，未來全球人壽將持續透過公私協力模式實質強化社會安全，使人人都能享有基本保險保障。

全球人壽指出，為滿足弱勢金融消費者的需求，全球人壽積極推廣微型保險，以落實公平待客、普惠金融的具體行動。本次微型保險對象為玉井區農會會員，由全球人壽承保、京城銀行捐贈，並由農會擔任要保單位，為玉井區農會會員們提供團體微型傷害保險每人保額50萬元，已於日前生效，可幫助農民在面對變故或意外時，免於陷入生活困頓，有助強化社會安全網的韌性。

自推動微型保險以來，全球人壽持續與各縣市政府或特定團體合作，讓弱勢家戶面臨意外與風險時，還有全球人壽的微型保險來撐腰，落實公平待客原則，更獲得主管機關的肯定，於去年再度獲選為公平待客排名前25％的壽險公司，並持續努力，強化關注高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群及年輕朋友的金融需求。

全球人壽表示，未來將延續響應政府照顧弱勢族群的保險保障政策，並且不斷優化創新金融友善措施，透過捐贈或合作承保等方式推廣微型保險，期望藉由微型保險的力量，讓這些家庭擁有抵禦突發風險的能力，使保險不再受限於經濟條件，實踐讓社會弱勢家戶能享有基本保險保障之普惠金融目標，並落實公平待客原則，將「因為愛 責任在」的品牌理念延伸至企業社會責任。