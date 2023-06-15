盼帶動加保 小額終老保險保額、件數放寬

自上（5）月起，金管會正式放寬小額終老保險投保金額和投保件數限制：傳統型終身人壽保險主契約保額上限由原來的新台幣70萬元提高至90萬元、有效契約件數由3件放寬為4件，「第3度」放寬條件限制讓國人保險保障額度更為提高，並擴大基本保障條件，期能帶動新一波「加保」風潮，新契約保費也可望再戰新高。

金管會3度放寬投保限制 強化風險防護網

金管會主導的政策性保單「小額終老保險」，主打低保費、免體檢及低投保門檻等保單優勢，自開賣以來就大受歡迎，說到當初推行的主要「初衷」，就是希望人人都能擁有基本的壽險保障，達到「老有所終」的目的，不僅適合中高齡族群投保，在預算有限或是經濟無餘裕可以投保其他商業保險的情況下，小額終老保險適時發揮功能、補足保障缺口。

據了解，先前金管會分別在108年和110年兩度修正上限的規定，此次已是第3次放寬投保金額和投保件數限制，其中投保金額將傳統型終身人壽保險主契約保額上限由原先的新台幣30萬元，逐步提高至50萬元和70萬元，今年再提高至90萬元；另一方面，投保件數也從原先每人一生1張放寬至4張，逐步強化小額終老保險的防護網。

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