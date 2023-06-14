遊留學前 專屬傷害險不可少

國境解封後，許多學子計畫暑假赴國外遊學甚至直接到國外留學，在訂好機票及食宿備妥後，由於國外醫療費用高，產險業者建議，在出國前，投保遊、留學生海外專屬傷害險不可少。目前旺旺友聯產險、安達產險等遊學專案都含有海外突發疾病險且含法定傳染病保障。

後疫情時代第一個暑假，即使大部份產險業者都是依公會版的旅行不便險及旅行綜合險，且海外突發疾病險不含法定傳染病保障，只有少數產險業者不但承保海外突發疾病且含法定傳染病，並針對海外打工度假及遊、留學生推出符合需求的保險商品。

旺旺友聯產險說明，該公司遊、留學生海外專屬商品除了有意外身故失能、傷害醫療實支付與住院日額給付外，另考量飛行期間風險，還有包括大眾運輸工具增額給付及可能發生的重大燒燙傷特定保障。

由於今年是新冠疫情後第一批學子重新出發的重要年度，旺旺友聯產險說，為避免初次放飛的家長擔心，該公司規劃一年期可自動續約且包含法定傳染病的「海外突發疾病」保障附約，除住院醫療外，門診、急診醫療也提供必要保障，解決了傳統旅平險180日的短天期限制，是學子到海外遊學、留學不可或缺的保護傘，該遊留學專案將於6月15日上架。

安達產險的海外旅綜險也適用於海外旅遊、遊學及留學之用。安達產險指出，安達海外旅綜險不僅提供意外傷害醫療保險，還有海外突發疾病醫療保險，包含了住院醫療費用保險、門診醫療費用保險及急診醫療費用保險，保障範圍涵蓋新冠肺炎、猴痘等法定傳染病。

安達產險也在官網提醒民眾，若是臨櫃投保如被保險人滿15足歲或以上，需於出發前五個工作天前投保；如被保險人未滿15足歲則需十個工作天前投保。海外旅遊最高投保天數可達180天。另外該旅遊保障有提供5萬美元海外急難援助（含醫療專機）。