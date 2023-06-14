新契約保費 16個月首見成長

投資型保單新制7月將上路，已出現搶購潮。5月壽險新契約保費估逾600億元，是16個月來首見成長，主要是5月投資型保單新契約保費可望超過200億元，甚至可能逾250億元，比4月成長近4成，帶動壽險業5月新契約保費回升，恢復久違的業績成長動能。

投資型保單新制7月1日正式上路，包含類全委帳戶淨值低於80％不得再配息；保單滿五周年才能有加值給付；全面禁連槓桿或反向ETF；基金平台禁連非投資等級及新興市場債基金；類全委投資非投資等級及新興市場基金不得逾規模20％等，不少保戶趕在新制上路前搶購舊款保單，形成一波搶購潮。

受到資本市場波動影響，保戶觀望，投資型保單從去年2月開始銷售持續衰退，4月投資型保單新契約保費僅182.5億元，5月因搶購潮開始回溫，國泰、富邦、新光、台灣、中國等大型壽險5月投資型保單新契約保費達131億元，若加計台新、三商、全球、元大等壽險公司則逾170億元，估5月投資型新契約保費應有250～260億元，今年前五月投資型新契約保費可望突破千億元，但同比仍是衰退45％左右。

預計投資型保單業績回升可延續到6月，下半年買氣仍要觀察，壽險業者分析，新制上路後，不管是業務員與保戶，都需一段時間適應，但長期來說仍是看好投資型保單表現。

因這波投資型保單搶購潮，讓壽險業5月新契約保費開出紅盤，六大壽險5月新契約保費近400億元，比起去年5月成長16％，也比起4月增加百億元、成長33％，若加計其他壽險公司，整體壽險業5月新契約保費約會在630億元以上、年成長約7％，終止連15月的新契約保費衰退。

六大壽險今年前5月新契約保費約1,747億元，仍呈現年減29％，預估今年前5月壽險業新契約保費約2,750億元左右，年減約31％，仍是較大幅度的衰退，去年壽險新契約保費已衰退26％，今年要恢復成長仍不易，恐連二年衰退。

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