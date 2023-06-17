幼兒實支實付醫療險 主約怎麼配最划算？

一名媽媽在臉書社團《存錢公社》中指出，大家都會推薦醫療險必買「實支實付」，但實支實付保單大多是定期險附約，需要一張主約搭配才能投保，而這位媽媽想要幫3歲的寶寶投保實支實付險，詢問網友應該要搭配什麼主約才會比較合適，於是網友出現了兩派意見，一派是建議以重大傷病險作主約+實支實付醫療險，另一派則是建議終身醫療當主約+實支實付。

選擇以「重大傷病險」作為主約的網友認為，「重大傷病是見卡就賠，而且政府的重大傷病項目會越來越多，也是一種變相增值的概念」、「大人小孩都用重大傷病主約+實支實付醫療險比較好」

而選擇終身醫療當主約的網友則認為，終生醫療就是要在孩童階段買才便宜，繳個15~20年保障到七八十歲，這個增值效果才大吧！而且孩子成長階段難免會遇到需要住院的情況，一旦不幸住院馬上就用到了。「自己小孩生病後，覺得實支實付+終身醫療很重要」、「我會用終身醫療去搭配，不過還是看妳的預算」。

網友提醒；其實想要選到合適的搭配，首先必須了解各款保單的不同之處，以「重大傷病險」來說，其保障涵蓋健保列舉的重大傷病的一半以上，目前列舉的30項中有22項疾病可以理賠，花費吃重的癌症也包含在列。不過重大傷病險著重在一次性的理賠，所以須考量自己的投保額度是否足夠，若擔憂長期住院的壓力，則需搭配日額型住院醫療險會是較佳選擇，考量新生幼兒時期抵抗力較弱，病毒、細菌都有可能造成重病，這時候提高醫療保障日額，也可以補貼父母請假照顧的薪水。

但須注意的是，隨著醫療環境變遷，住院天數減少、病房費可能越來越貴，未來日額型醫療險能否完整轉嫁醫療費用，仍是個未知數。就有人建議，不必現階段就把所有保障都買到最高，保額「夠就好」，未來小孩成年之後，也會更有彈性依照自己需求規劃。

也有網友突破盲點，「兩個主約功能不同，沒有經過溝通討論都是瞎子摸象」。認為這位媽媽應該要先審視小孩的患病風險(體況與家族病史)與自己的經濟能力，評估哪一種風險發生後會更加無法承擔，再來安排保障會更合切完善。

給予小孩基本保障非常重要，但也要把錢花在對的地方，在規劃保單時，也應該要注意「先保大風險、再保小風險」、「先保近、再保遠」，先補強大人的保障，再安排小孩的保障；先轉嫁無法承受的大風險，有餘力、有能力再填起小風險漏洞，才不會花了一堆錢還無法獲得最需要的保障。

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