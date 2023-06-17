癌症治療引併發症 癌症險賠不賠？

一名男子因癌症放射治療、化療導致輸尿管狹窄，並因此接受多次輸尿管內管手術，保險公司以「並非癌症併發症」為由拒賠。男子不服提起訴訟，法院判決保險公司應理賠防癌險保險金共100萬元。

李姓男子在2007年向保險公司投保2單位防癌險，依保單條款約定，當被保險人在保單有效期間內確診罹癌，並以此「癌症」或此「癌症所引起的併發症」為直接原因，經醫院或醫師診斷必須接受手術時，保險公司須依每1投保單位給付每次10萬元的癌症手術醫療保險金。

李男在2012年3月被確診大腸癌，旋即接受大腸切除手術。2014年12月~2019年1月間，李男因接受後續放射及化學藥物治療導致輸尿管狹窄，陸續接受輸尿管鏡、輸尿管內管置入等6次手術，保險公司皆依約給付保險金。

但2019年6月後，李男又進行了5次輸尿管內管置換手術，保險公司卻開始拒絕理賠。因保險公司主張，輸尿管內管置換術是治療因「癌症治療所造成的併發症」，並非以治療「癌症」或「癌症所引起併發症」為直接目的的醫療行為，與保險契約約定的內容不合，且輸尿管內管置換術屬於「醫療處置」，非保險契約所稱的「手術」。

保險公司還說，先前就同樣的治療行為給付李男保險金，是基於信賴並服務保戶的立場，希望儘速提供保險金填補保戶醫療費用支出，所以僅就診斷證明書記載為形式審查，但經李男再次申請，認定不符合保險契約的理賠要件，再無可能給付該項保險金。

李男不服遭拒賠，向金融評議中心提出評議申請，評議中心認為，該次治療並非以治療癌症為直接目的的手術，屬於術後併發症的處置，駁回李男請求，但李男拒絕接受評議決定，接著便將保險公司告上法院。

一審法院認為，保單條款針對所謂「此癌症所引起的併發症」，在解釋上有疑義，保險公司應做出有利於被保險人的解釋，不應侷限於「癌症的疾病併發症」，應也包括「因癌症治療所引起的併發症或後遺症」在內。

此外，法官認為一般人選擇癌症險時，會願意額外支出保險費選擇有保障併發症的保單，就是將癌症引起的其它病狀皆稱為併發症。在一般人的預期中，「癌症本身」、「癌症的疾病併發症」及「癌症的治療併發症」，都會包含在癌症健康險的保障範圍內。

另一方面，針對「輸尿管內管置換術」是手術還是處置，法官則指出，該保險契約條款並未約定以「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」作為認定所謂手術的標準，保險公司自然不能以上開支付標準認定保險契約條款。且根據醫院回函，「輸尿管內管置換術」治療內容為膀胱內視鏡檢及置放（換）輸尿管內導管，並有進行靜脈注射全身麻醉，該項治療在實務上可歸類為手術。

綜上所述，一審判決保險公司應依約給付李男癌症治療保險金共100萬元，並應自各項請求金額的「遲延利息起算日」起至清償日止，按年息百分之十計算利息。全案可再上訴。

（文章來源：好險網）

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