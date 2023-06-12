規劃未來資產 善用投資型保單三大優勢

該如何為未來的資產配置做好規劃，相信是每個人都關心的問題。法國巴黎人壽表示，在外在環境不確定性因素仍多的情況下，一般民眾想要著手規劃未來的資產配置也更加棘手，想要布局未來同時兼顧保障的前提下，民眾可以考慮以投資型保單作為資產配置工具，規劃進可攻退可守的守護。

新滿威利變額（外幣）萬能壽險／新滿威利變額（外幣）年金保險的三大優勢：1.臺外幣壽險年金保險：保戶可選擇享有壽險身故保障或年金給付的保險商品特性，幫助保戶在投資的同時，也能利用保險保障功能，保障家人生活，並規劃未來資產之所需。另外此保單含有9種幣別可供選擇，提供更多元的資產規劃選擇。2.委託資產管理專家操作： 保費最低門檻為新臺幣10萬元（或等值約定外幣），即可由資產管理專家代為操作，協助保戶檢視標的以達到資產配置，掌握市場契機，協助保戶參與市場，且保費費用為3％，並於首年分12次收取，持有四年免解約費用。3.加值給付金回饋： 自第五保單週年日起回饋保戶加值給付金，提供保戶自由運用。

除了上述的三項優點外，此次法國巴黎人壽新滿威利投資型保單攜手台新銀行，並且與台新投信共同合作推出全新類全委帳戶「法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶」（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定），其帳戶所具有獨特的「MAP特色」讓這個投資帳戶更顯特別。

所謂的「MAP」分別代表了：Master-大師見解前瞻趨勢；Asset allocation-報酬拆解，波動優化；Payout by NAV-階梯式撥回的三項特色。將PIMCO的大師專業團隊見解納入PIMCO特有的投資模型，透過挑選影響未來市場的關鍵風格並根據觀點，拆解報酬與波動進行風險預算配置出最適報酬投資組合，並因應總經環境變化進行動態管理有效的分散投資組合風險，追求穩定的操作表現目標。此外，保單投資帳戶具有三階段撥回設計，帳戶資產淨值在8～10.3美元可享有年化撥回率5％的月撥回；大於等於10.3美元年化撥回率可達11％，淨值越高可享有撥回越多的撥回機制，提供保戶靈活運用資金的規劃。

此外，法國巴黎人壽也提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，投資帳戶之資產撥回機制可能由帳戶之收益或本金中支付，從本金支出的部分可能導致原始投資金額減損。