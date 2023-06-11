產險公版寵物險 守護毛小孩

各家寵物險保單承保變化多，且定義、理賠條件大不同，為減少寵物險承保定義及理賠爭議，產險公會推出公版寵物綜合保險，明訂意外傷害、疾病及費用承保範圍。

近年因高齡化及受少子化影響，飼養寵物風氣盛，民眾對寵物險需求大增，投保件數呈現三級跳。根據保發中心統計顯示，寵物險從2018年投保件數728件，到2021年來到5萬7,140件，去年再增至9萬3,927件，雖然近三年寵物險損率高達80％～96％，不過，產險業者表示，產險公會訂定公版的寵物險則是因理賠爭議案件不少，有消費者向相關單位申訴以及民意代表關切等等，而非關寵物險損率過高。

公版寵物綜合險列出承保的七項保障，包括寵物醫療費用保險、侵權責任、協尋費用、飼主住院期間寵物寄宿費用、寵物的喪葬費用、寵物重新取得補償、旅遊行程取消費用等，也就是被保險寵物因第三條約定之疾病或傷害致死，或經獸醫院評估須緊急進行手術治療者，致飼主於國外期間須縮短旅遊旅程返回，或預定旅遊出發日前七日內發生該事故，已預先支付之交通票證、住宿費用、簽證費等無法獲得退款費用損失的補償費用等。

未來產險寵物綜合險可以從上述七項保障從中選擇二者以上。產險業者說明，公版的寵物險除規範承保範圍外，也訂出共同性定義及不保範圍，如只承保供玩賞、伴侶目的，且已登記並植入晶片並載明於保險契約的犬或貓，至於專門繁殖用、狩獵用、工作用、醫學用途的犬貓，則不予承保。另外，對於「等待期」有明確規範，如被保寵物癌症等八種疾病有90日、其他疾病則有30日的等待期。

產險公會指出，公版寵物險訂定可以減少市場定義不清楚所衍生理賠爭議，若日後因應實務有新的保險需求，需重新檢視調整參考條款，或以附加條款方式調整／擴大承保範圍者，產險業者一律都提到產險公會研議，並調整參考條款內容，由產公會報送參考條款修正案呈金管會備查，供產險公司參考使用。