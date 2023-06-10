保單批註除外 理賠恐看有吃嘸

小英阿姨在家裡打掃時，從高處跌落，家人緊急送到醫院，醫生為跌斷的右手骨上了石膏，讓她住院三天。小英阿姨的兒子大明，在媽媽手臂快要痊癒時向保險公司申請醫療理賠，後來拿到理賠金的同時，保險公司附上調整過的新保單，醫療險內容加上了小英的右手骨「批註除外」。

保險經紀人向大明解釋，保險公司認為小英跌斷的右手骨已不是原先加保時的健康程度，有可能另外的併發症需治療或日後手術等費用產生，「批註除外」後不能再申請理賠，代表已經列為除外、不在承保的範圍。

前述「反推銷」的某種情境，是保險經紀人粉飾「批註除外」，也要特別注意，保單的「批註除外」是不屬於保險公司承擔賠償的範圍。保發中心統計，2021年國內人壽及年金保險投保率是264.81％，平均每人有2.6張保單，但不要忘了，民眾是要在健康情況才能購買保險，卻沒有人保證會一直保持健康，像小英阿姨意外跌斷手骨，保單就被註記除外，算是和割盲腸一樣，屬於「復原」健康原狀機率較大的病症，在出險後保單還可以保留。

如果民眾持有的保單生效多年（超過二年以上）之後罹病，保險經紀人分析，若是癌症類別，申請到理賠金的同時保單就失效了，有被保險人以為罹患高血壓等慢性病，可以拿醫生證明申請到「批註除外」並保留保單，確實也有「加費批註」的可能，如被保險人的體況改變淪為次標準體、但未達到拒保程度，保險公司就會用增加保費的作法，目的是風險的對價平衡。實際情況，保單的「批註除外」要拿掉、保單恢復到原先條件，通常是相當困難的，因為保險公司在這部分有絕對的主導判定權。