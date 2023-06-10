買保險 當心誤信反推銷

行政院跨部會聯手打詐防詐，銀行、券商、投信業一起廣宣防堵，保護民眾資金不淪入詐騙集團的手上；保險業是不是也有類似的可疑詐騙情事？曾有立案的常見保險詐騙，如虛假索賠或車禍詐騙，多數是被保險人以欺騙手法，騙取保險公司的金錢或其他利益。

然而，如果是保單銷售的經紀人、保代公司以「反推銷」方式銷售保單，或粉飾保單上的「批註除外」等，讓民眾因此買了不適當、不合理的保單，這樣算是保險詐騙嗎？

「反推銷」不是行銷學用來解釋銷售的理論，而是過往的保險銷售常會出現的「說詞」，如保單銷售過程提供虛假的資訊，或是不對稱、具誤導性的資訊來說服客戶購買，保險經紀界常在新進人員訓練時會提點「反推銷」的不當動機。例如，對客戶說「多買幾張實支實付的醫療險，生病住院時可以從保險公司賺錢回來」，就是「反推銷」的實例。

另一種「反推銷」是在說明保單時，使用威脅和令人恐懼的說法，讓客戶擔心而購買並支付超過財務能力範圍的保單，這類的「反推銷」反而比較常出現在老鳥保險經紀人，總是想倚老賣老阻止被保險人更改現有的保險內容，有時還會附帶「你若改了以後，出事要理賠不要來找我。」

法界學者認為，「反推銷」如果是故意欺騙客戶、引誘客戶做出不利於被保險人的決策，才能算是詐騙；依照目前知名公司旗下保險經紀人已有嚴格管理考核，若是偶而發生「反推銷」多會說是「不當的銷售技巧」，是不道德、不應該誤導的銷售方法，新進保險業務員可能對保單內容不熟悉，銷售提供給客戶的保單資訊不夠精確，或為了完成保單銷售誇大了宣傳手段。

然而，還有另二種的「反推銷」：保險產品的不當比較，濫用保險經紀人權限，就很難說只是「不當的銷售技巧」而已。以前者來說，保險產品的設計來自保險公司的營業及風險精算，主要是擴大有相似需求的被保險人參與人數，達到保障覆蓋充足、風險分散夠的目的；但每位被保險人個別需要的保單內容並不是像「穿制服」，需要保險經紀人多方諮詢，包括被保險人的健康條件、能否負擔後續保費繳交等。在土洋保險公司眾多、保單類別豐富的台灣市場，民眾很容易在網路搜尋相關資訊，找到A公司的保單來問B公司的保險業務員，言談之間一不小心就會發生「反推銷」現象，貶抑別家保單。

保險專業出身的金管會主委黃天牧，常說「保險業是行菩薩道」，創造互惠互利、彰揚社會責任，提供穩定性的價值觀，幫助個人和社會在面對不可預見的風險時，獲得安全感和經濟支援。保險經紀人是民眾接近保險的重要管道，堅守自己的職責和責任，提供客觀的資訊幫助客戶，期許「反推銷」現象能減少，更不希望有擴大為詐騙的空間。