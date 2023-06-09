台壽號召百名志工 黃金海岸淨灘

為地球永續保險。中信金控旗下子公司台灣人壽9日於台南黃金海岸一日淨灘，台南市副市長葉澤山、台灣人壽總經理莊中慶攜手志工與中信金融管理學院師生，跨世代共同投入永續家園行動，今年兩場淨灘活動共減廢逾210公斤，為地球淨零減碳與下一代盡一份心力。

台灣人壽志工與中信金融管理學院師生逾百人攜手淨灘，共同守護海洋生態。黃金海岸號稱台南最美麗的海岸線，但海灘上遍佈大量的漁具、保麗龍、塑膠吸管、一次性餐具以及寶特瓶等人為垃圾，讓美麗海岸蒙塵。台壽總經理莊中慶引述聯合國的資料表示，每年約有800萬噸塑膠垃圾進入海中，預計2050年海洋塑膠垃圾數量將會超過魚類，造成海洋窒息，台灣人壽透過淨灘行動，向海洋致敬、為地球保險，大家更要從源頭開始不亂丟廢棄物，從生活中落實減塑、減廢行動。

9日的淨灘活動，台南市副市長葉澤山特別到場為志工們加油打氣，他分享20年前就和台灣人壽結緣，人生的第一張保單就是台灣人壽，肯定台灣人壽是重視民眾身體健康、環境永續的企業；中信金融管理學院副校長鄭欽哲也表示，學生透過淨灘活動學習以謙卑的心對待環境、愛護這片土地，感謝台灣人壽提供一堂無價的環境實務課程，學校會持續響應中國信託教育公益理念，落實USR大學社會責任。

台灣人壽響應中華民國人壽保險商業同業公會「為地球保險」理念，今年分別於台南黃金海岸、南投日月潭進行淨灘、淨潭活動，兩場次清出逾210公斤廢棄物，為地球淨零減廢。邁入75周年的台灣人壽，積極落實政府綠色金融願景，以具體行動發揮永續保險影響力，為淨零減碳未來努力。