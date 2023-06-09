最壞時候已過 為何壽險業仍盼監理鬆手？

根據《財訊》報導，壽險淨值風暴才暫歇，4月中陸續公告的財報卻顯示，受到新台幣升值、避險成本高漲，以及入不敷出「逆中介」等多重衝擊，7大壽險第1季共虧損91.5億元，較去年同期轉盈為虧，合計少了1,030億元獲利。

避險成本 吃掉大部分收益

《財訊》分析，主因今年1月新台幣兌美元大漲3.5%，換匯及無本金遠期外匯（NDF）等避險工具成本跟著水漲船高，還得提列外匯價格變動準備金，總計第1季7大壽險外匯價格變動便提列了1,650億元。但如果不避險，就是數千億元的匯損。

以新光金為例，今年第1季避險前經常性收益率達3.18%，較去年同期進步，但避險成本卻高達2.39%，吃掉絕大部分收益；加上股債資本利得較去年同期減少，初年度保費收入（FYP）銳減47%，才導致首季大虧。就連向來穩健的國泰金，也被負債成本和避險成本拖累，首季虧損20.47億元。

《財訊》報導指出，5月中，國泰金控總經理李長庚接受媒體專訪時，便特別拋出兩大訴求：

1、聯準會暴力升息，讓台灣業者為了因應淨值比這個短期監理指標壓力很大，建議取消淨值比不得低於3%的要求，未來直接接軌IFRS17（國際會計準則17號公報）和ICS2.0（新1代保險資本標準）。

2、外匯市場波動劇烈，壽險業為了維持短期財報穩定，過去10年合計付出約2兆元的避險成本，建議逐年降低外匯避險比重，具體作法為每年減少3%至5%，並將減少的部分存到外匯價格變動準備金裡，「幾年後壽險業就不用再避險，也不用為了維持財報穩定，把幾兆元的資金丟到太平洋裡。」

事實上，《財訊》也發現，早前李長庚也多次呼籲，由於壽險的資產負債尚未接軌IFRS17，壽險公司資產面直接反映市價，但負債卻未以公允價值評價，導致淨值無法允當顯示公司價值；因此保險公司的價值應該要看隱含價值（Embedded Value），也就是將透過精算計算有效保單價值加上調整後淨資產後的總和，這才能代表此時公司若真的要清算拍賣，會產生出多少總體價值。

股價淨值相近 國泰金抱屈

不過，金管會主委黃天牧很快就回應：會「維持」淨值比等監理原則，強調「最低淨值比3%，等於壽險業1塊錢可以做33元的生意，已比銀行多很多，」且淨值比是2021年才入法，應慎重考慮是否廢止。爾後他也再強調，日前就已為壽險業者調整了準備金機制，「如果有任何問題、可以透過壽險公會來跟金管會表達。」

這就讓外界不解，如果照保險業者對外所說，「去年10月最壞的狀況已經發生，」李長庚為什麼在此時大動作公開要求監理寬容？金管會知道業者辛苦，却為什麼不輕易鬆手？

殖利率深度倒掛 警訊未除

《財訊》分析，有可能的原因是—最危急的時刻還沒來；根據歷史經驗，若升息到頂的高原期維持太久，才是危機爆發的時刻。

從去年3月下旬，俄烏戰爭爆發，聯準會便決意採取鷹派升息以抑制急遽升溫的通膨。但也從7月起，美國長短天期債券殖利率開始呈現倒掛，到今年2月倒掛最深，10年期公債與2年債利差高達0.9個百分點，且至今將近1年，倒掛還沒有收斂的跡象。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁指出，歷史上發生過數次殖利率倒掛，但只有1980年到1982年那一次，倒掛維持了2年。

他分析，當時的聯準會主席保羅．沃克（Paul Volcker）為因應伊朗石油危機帶來的通膨，迅速將利率從10.25%拉高至20%，到隔年6月之間又反覆劇烈升降息，後來才逐步緩慢降息，雖然解決了通膨，也導致殖利率倒掛、經濟衰退，以及大量金融機構倒閉。

《財訊》報導指出，利率為金融業的奶水。在正常狀況下，保險業者收到保費後，會轉而投資長期債券，以賺取較高利差，但殖利率倒掛後，長天期債券利率低於短天期債券，造成保險業者利差損擴大；加上利率飆升，民眾寧願提前解約保單改為定存，或大量使用保單借款改買債券來套利差，保險公司流動性緊縮，只好賤賣資產以支應，進而發生「逆中介」現象，急遽擴大財務壓力，最後走向倒閉。

根據行政院經建會研究，從1980到1994年，共有2,912家經營不善的金融機構向美國聯邦存款保險公司（FDIC）和清理信託公司（RTC）申請承接或提供財務援助，促使美國業界便設計出資本適足率（RBC）這項監理指標。

「因此，要等到長短利率恢復正利差、不再倒掛，才算真正的曙光，但這次通膨原因很複雜，有總體經濟、產業供應鏈重置、能源轉型、地緣政治等複雜因素，短率不會那麼快掉下來，業者只能非常小心應對。」郝充仁提醒。

只是，《財訊》報導指出，近期對於該用什麼參數接軌國際、誰該併購誰、誰可能要退場等，業內反而更是眾聲嘈雜。一位前保險公司主管便建議，與其費心揣測陰謀，不如專注於以下3件事。

首先，不可小覷殖利率倒掛後的景氣衰退訊號，尤其營建背景的中小型壽險業者，在升息環境中槓桿壓力會愈來愈顯著，應找來總體經濟學家和地緣政治專家，好好地預判衰退時間會多長，並重新配置投資策略和保單策略。

接軌國際標準 可能再展延

其次，重思接軌國際標準與台灣產業利益孰先孰後？IFRS17原訂於2023年生效，台灣政府考量業界民情，則延至2026年一起與ICS2.0接軌，資本壓力龐大。但如今再次面對全球利率環境前所未有的變化，不只台灣，連亞洲的韓國、日本、中國，甚至會計準則發源地的歐洲，其保險業者都很難跟上歐盟清償能力規定（Solvency）。接軌國際標準是為了提升台灣業者的競爭力，但在此時，的確有其商榷空間。

根據《財訊》報導，5月中金管會便表示，金管會將在今年底前提出可幫助業者的在地化措施及過渡化措施，給予緩衝年限，至於是否會比照韓國給予10年或更多年限，則待業者試算後會決定，預計今年下半年試算結果會出爐。

第3，主管機關恐得準備好監理寬容的步驟。美國在因應1980年代金融機構危機時，便透過政府承諾、保證及例外管理等措施，改善金融機構營運。儘管在8家金控緊急重分類後，整體金控未實現損失已從去年第3季的1.24億元，到今年第1季大幅收斂至負2698億元。就有樂觀者預估下半年股債齊揚，最快第2季金控投資便可望翻紅。然而不可不慎殖利率仍持續倒掛，景氣還有下行壓力，總資產高達34兆元的保險業者只能且戰且走了。 …（本文出自《財訊》雙週刊687期）

（洪綾襄）

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