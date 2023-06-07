尹崇堯南山股東會處女秀:每天都戰戰兢兢

南山人壽今（7日）舉行股東會，是南山人壽董事長尹崇堯上任後的股東會處女秀。尹崇堯在會中表示，每一天在南山人壽，經營都是戰戰兢兢，承擔責任是巨大的，「我們對南山的經營是戰戰競競，希望股東放心。」

南山人壽去年經歷淨值比轉負危機，在金融資產重分類後度過，今年則碰到整體壽險業新契約保費下降，今年南山人壽股東會上，股東除關心新契約保費下降，也持續關心上市時程、境界系統改善情況，股東也詢問尹崇堯「去年美國暴力升息期間，是否坐立難安，晚上睡得著嗎？」

尹崇堯說：「我每一天在南山人壽，經營都是戰戰兢兢，承擔責任是巨大的，我們對南山經營是戰戰競競，也希望股東請放心。」

對於IPO進程，尹崇堯也表示，南山人壽絕對有決心往IPO努力，但過程取決於非常多的因素，也要看主管機關的狀況等。總經理范文偉表示，上市問題還有財務與諸多條件法規上要克服，其中較大的裁罰主要是在違反勞基法，近期也透過書面懇求工會針對加班議題納入團協討論，希望減少勞動法規的裁罰，雙方秉持誠信原則協商，近期應可以獲得突破與進展。

股東也質疑，去年美國暴力升息下，只有南山人壽出現淨值轉負，9家壽險做資產重分類，有壽險進行增資與改善績效，但南山僅就做資產重分類就沒事？尹崇堯表示，去年22家壽險有9家進行資產重分類，已涵蓋絕大部分資產，保險業有大、有小，也尊重其他14家經營模式，去年的金融市場，確實對比較大的保險公司，會有較大的衝擊。進行資產重分類，是為真實反映壽險業經營實質情況，不是說要美化財報。

股東也詢問境界系統改善情形，總經理范文偉表示，去年9月已向金管會提交投資型商品系統的改善計畫，也交出第三方驗證報告，金管會正在審核中。

南山人壽董事長尹崇堯上任後，今主持股東會處女秀。圖／戴瑞瑤

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